Рухнувшая дверь цеха раздавила грузовичок на Балтийском заводе в Петербурге

Многотонная створка двери цеха упала на кар на Балтийском заводе. Фото: vk.com/balt_zavod

Второй день рождения может смело отмечать водитель развозного грузовичка (кара) с Балтийского завода. 10 февраля, во время дневной смены, на его машину рухнула громадная дверь одного из судостроительных цехов. Многотонная конструкция расплющила кабину кара. Сидевший за рулем мужчина остался жив благодаря фантастическому везению. Настоящий масштаб ЧП хорошо видно по опубликованным в соцсетям фото.

- В 14:50 упала створка ворот 12-го цеха, карщик чудом выжил. Травмы кистей рук и правый глаз. Было много народа, одна из 25 метровых створок лежит на улице...- сообщает паблик «Подслушано «Балтийский завод». - Кто знает, есть еще пострадавшие?

Кабину машины расплющило почти полностью. Фото: vk.com/balt_zavod

Но, по счастливой случайности, больше никто не пострадал. Рабочие завода в комментариях написали, что створка накрыла лишь кар. А водителя спасла…каска.

- Пострадавших больше нет, я вытаскивал мужика с кара. Жив, в рубашке родился, водительское место по касательной обошло, пассажирское вмяло. Мужик в каске был это голову ему и спасло, - сообщают рабочие завода.

Водителя спасла...каска. Фото: vk.com/balt_zavod

Причиной ЧП могла стать как изношенность конструкции: «Они еще в 2020 году сходили с рельс, но всем пофиг было», так и ремонт: «Там стояла техника по ремонту таких ворот, и кто то там ползал, что-то делал».

Сейчас место ЧП огорожено. Створку пытаются убрать подъемным краном. Кто виноват и что делать с воротами, установит проверка.

Огромную створку пытаются поднять краном. Фото: vk.com/balt_zavod

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Непривитых рабочих Балтийского завода не пустили через проходную (подробности)

На входе образовалось столпотворение