Цены на билеты на спектакль с участием Моники Беллуччи в Санкт-Петербурге шокировали жителей Культурной столицы

Петербуржцы удивлены ценником билетов на спектакль с участием Моники Беллуччи в Северной столице. Фото: www.instagram.com/bellallucci.galery.

Петербуржцы не верят своим глазам: в Россию в мае приезжает Моника Беллуччи. Нет, не за гражданством! Итальянская актриса представит моноспектакль о Марии Каллас. Его режиссер Том Вульф сначала написал книгу об одной из лучших оперных певиц XX века, потом снял про нее фильм и, в конце концов, создал театральную постановку с участием Беллуччи. Сначала ее покажут в Санкт-Петербурге 27 и 28 мая, а потом в Москве – 30 и 31 мая.

Вот только одно смущает почитателей таланта и красоты итальянской звезды – цена на билеты. В Северной столице Беллуччи сыграет на сцене Александринского театра и чтобы туда попасть придется раскошелиться от 5 до 70 тысяч рублей. Причем половина зала на 27-ое число уже раскуплена, а на 28-ое билетов в продаже еще нет!

В Москве ценник выше. Посмотреть моноспектакль можно будет, если вы готовы заплатить от 6 до 80 тысяч рублей. Но жителей столицы это не останавливает, и они активно раскупают билеты на дебют Беллуччи на театральной сцене в России. Не исключено, что многие москвичи захотят увидеть ее первыми и приедут посмотреть на артистку в Петербург.