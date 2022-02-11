«Без денег и дома в итоге не останусь»: О чем договорились Олег Сирота и Пелагея Стерлигова после развода

Пелагея и Олег Сирота договорились о мирном разводе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известный сыровар Олег Сирота и дочь крупного бизнесмена Пелагея (Стерлигова) сумели договориться о мирном разводе. Хотя еще накануне Пелагея писала, что может из-за брачного договора остаться ни с чем. Также она сетовала, что бывший супруг может перестать платить деньги за дом и она останется без жилья. Сам же сыровар заявил, что все немного не так, добавив, что "никогда не отказывался от своих обязательств и всегда их выполнял".

Сегодня, 11 февраля, супруги обсудили мирное соглашение. После встречи "КП-Петербург" позвонила Пелагее, чтобы узнать подробности, а также не собирается ли она после развода уехать в Ленобласть и заниматься тут фермерством.

- Пелагея, может, у вас есть мысль уехать после развода к нам в Ленобласть?

- Нет, спасибо. У меня нет таких планов, я останусь в родной Московской области, в родном районе. Буду заниматься бизнесом тут, планирую открывать пекарню и кондитерскую. В течение года хочу наладить производство пирожных, выпечки и завтраков. Я вынашиваю этот план, но подробностей нет. Это только моя идея, но она еще не реализована. Как назову кондитерскую, пока не знаю. Но вряд ли это будет "Пелагея Сирота". Сыром же не планирую больше заниматься. Мы же с бывшим мужем этим занимались. А сейчас как-то...

Дети останутся жить с мамой. Но с любящим папой будут встречаться, когда захотят Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вам с супругом в итоге удалось все мирно решить?

- Да, сегодня, слава богу, нам удалось выйти на мирные договоренности, на соглашение. Даст бог, я надеюсь, что все будет соблюдаться. И мы будем спокойно растить детей и жить каждый своими жизнями.

- А о чем вы договорились?

- Все еще в деле. Не все штрихи доделаны. Поэтому пока подробностей не могу сказать. Но, даст бог, все будет улажено, все будет мирно.

- То есть, без дома и без денег вы не останетесь?

- Да, я не останусь. И, надеюсь, что Олег, как порядочный мужчина, будет выполнять все свои обязательства по отношению к бывшей семье.

Олег Сирота изменил свой стиль Фото: Личная страничка в соцсети Facebook

- Дети будут с вами жить?

- Дети, конечно, будут жить вместе. Но, естественно, они ездят в гости к папе, и будут продолжать ездить в гости к папе, проводить с ним время. Это естественно.

- На них развод не сказался?

- Ну, на любых детях сказывается развод. Конечно, они переживали, расстраивались, уговаривали папу вернуться. Но в целом сейчас все стабилизировалось. Дети привыкли, дети такие создания, что привыкают. Конечно, и грустно, и какая-то травма, как и у любого человека, есть. Но они спокойны, стабильны, очень любят папу, а папа любит их.

- А у вас какие отношения теперь с супругом?

- Сейчас у меня с ним только формальные отношения, только по детям.

- А дальше вы будете дружить?

- Сложно загадывать, может, мы будем друзьями закадычными спустя годы, но на данный момент сложно говорить.

- Вы планируете свою личную жизнь?

- Пока я вообще не думаю ни о личной жизни, ни о каких замужествах, о которых меня постоянно спрашивают (смеется). Мы еще официально даже не развелись, поэтому какая личная жизнь? Сейчас у меня в ближайшее время главное - это дети и работа, конечно.

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