Актер Борис Смолкин высказался о первом выступлении сына на Олимпиаде

Отец Глеба – актер Борис Смолкин. Фото: СОЦСЕТИ

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, 12 февраля впервые в карьере продемонстрировали свое мастерство на Олимпийских играх. Они станцевали яркий и зажигательный ритм-танец под The Black Eyed Peas. Арбитры присудили им 71,66 балла, которые позволили занять только 14-ое место. Но не стоит забывать, что пара вместе катается с 2018 года и это их первые взрослые соревнования.

После первого выступления фигуристов, «КП-Петербург» пообщалась с отцом Глеба – актером Борисом Смолкиным, который переживает и поддерживает сына дома в Санкт-Петербурге.

- Борис Григорьевич, хочу поздравить вас с дебютом сына на Олимпиаде!

- Спасибо большое, спасибо.

- Смотрели выступление? Вам понравилось?

- Да. Я успел посмотреть и убежал на спектакль.

- Вы в интервью нам говорили, что Глебу передался, возможно, ваш артистизм. Мне кажется, сегодня это было видно на все сто процентов.

- Да, говорил, что возможно. Спасибо.

Борис Смолкин признался, что сразу после выступления поговорить с сыном и поздравить его не смог. Наблюдал за ним через экран, как он давал интервью, а потом уехал на работу.

Напомним, что в интервью «КП-Петербург» артист рассказывал, что общается с сыном несколько раз в день, несмотря на его загруженность, и даже пока он находится на Олимпиаде в Пекине.