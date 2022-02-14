Петербуржцы сутками не могут открыть и закрыть больничный дистанционно. Вот в чем дело

Вот подпись Закрытие больничного подчас тоже превращается в целый квест Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что с момент запуска системы электронных больничных в Петербурге прошло уже больше недели, система все равно работает с перебоями. Горожане жалуются на то, что после заполнения заявки врачи либо перезванивают через несколько дней (хотя по нормативу должны в течение суток), либо не перезванивают вообще, либо вопреки всем заверениям Смольного приглашают больных дойти до поликлиники ногами.

«СИСТЕМА В СОСТОЯНИИ УЛУЧШЕНИЯ»

Для полноты картины мы опробовали два способа открыть дистанционный больничный: через звонок в службу 122 и через специального чат-бота в Telegram. Со звонком все прошло без проблем, занял он всего четыре минуты и сорок секунд, но есть одно «но», на всякий случай сообщаем: робот Виктория предлагает оформить больничный по телефону не в начале разговора, а в конце, после того, как подробно расспросит вас про все симптомы, «запомнит» адрес и телефон. Отдельного меню «открыть дистанционный больничный» в службе нет, эта услуга «зашита» в блоке «вызвать врача на дом». Не критично, но довольно неочевидно.

С чат-ботом вышло интереснее. Заявку мы питались оформить несколько раз, и каждый раз в конце вылезала ошибка, связанная с загадочным параметром desease_severity. В переводе с английского это «тяжесть заболевания» - скорее всего, умный алгоритм просто не смог определить ее по указанным симптомам (хотя мы и вводили их по методичке минздрава) и «решить», действительно нам полагается дистанционный больничный или нет. О проблеме мы сообщили в комитет по информатизации и связи – там ответили, что бот новый, находится в состоянии перманентного улучшения, а поэтому сбои действительно возможны. Тем более что одна из заявок, как оказалось, все же благополучно ушла в работу.

Ладно, первый этап проходится пусть и не без нареканий, но все же без особого труда. Что там дальше? А вот дальше начинаются проблемы.

Чат-бот новый и пока находится в состоянии перманентного улучшения.

ТЯЖЕЛЫХ – В НАЧАЛО, ЗДОРОВЫХ – В КОНЕЦ

- 11 февраля подала заявку на дистанционный больничный, - жалуются петербуржцы. – Прошло три дня, никто не позвонил. В итоге муж пошел ногами в поликлинику, узнавать, в чем дело. В регистратуре сказали, нужно прийти в «ковидный» бокс на прием к терапевту – по-другому никак.

Закрытие больничного подчас тоже превращается в целый квест.

- Оставил заявку на закрытие больничного через портал «Горздрав» 10 февраля в 9:00 утра, - сетуют другие. – Пошли уже пятые сутки ожидания!

В чем дело? Объяснение на самом деле простое: дефицит кадров. Да, накануне Смольный в лице председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца объявлял, что на работу в поликлиники привлекли дополнительно больше 2 700 человек – это и студенты и ординаторы и просто волонтеры. Однако, вопреки ожиданиям, разгрузить первичное звено удалось не везде. Дело в том, что ординатор и тем более студент – не врач. Он может заниматься только первичным обзвоном больных, оставивших на портале 122 свои заявки. А вот решение об открытии больничного и ведение документации на него не возложишь – этим должны заниматься доктора. Зачастую – те же самые, что сидят в «ковидных» боксах или ходят на домашние вызовы. И это мы еще не берем в расчет тех, кто сам болеет – а то, что их по городу много, признает даже Смольный.

Другой нюанс – механизмы сортировки больных. То, что сейчас они работают по законам военного времени, уже давно ни для кого не секрет.

- Предпочтение отдается людям со средним и среднетяжелым течением болезни, а также тем, кто находится в группе риска, - на условиях анонимности рассказали «КП-Петербург» в одной из городских амбулаторий. – Дальше уже идут те, кому надо открыть больничный. А еще дальше – те, кому его надо закрыть. Ведь человек-то по факту здоров. А время на него потратить нужно, а его и так нет. Поэтому приходится откладывать – и иногда это все растягивается на несколько дней.

ВЫЗДОРОВЕЕМ РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОЧИНЯТ?

В комитете по здравоохранению признают: да, проблемы есть. Но, во-первых, не повсеместные, а во-вторых, их стараются оперативно выявлять и решать. Так, председатель комздрава Дмитрий Лисовец в минувшую субботу, 13 января, заявил, что срок открытия и закрытия дистанционных больничных доведут до одних суток – в райздравы уже направили соответствующие письма.

Что со всем этим делить? Очевидно, ответ один: ждать. Благо, ситуация с эпидемией в Петербурге, судя по всему, более-менее стабилизировалась, а нагрузка на поликлиники понемногу спадает: так, на понедельник, 14 февраля, в городе было зарегистрировано 275 тысяч амбулаторных больных. А в прошлый четверг – больше 289 тысяч. А еще с прошлой недели почти в четыре раза снизилось количество обращений за уточнением статуса заявки на дистанционный больничный: с более чем 23 тысяч в прошлую пятницу до шести с небольшим тысяч в воскресенье. Хотя, возможно, тут сработал эффект выходных – будем, как говорится, наблюдать.