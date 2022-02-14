О буллинге говорят даже с дошколятами. Как в Ленобласти борются с детской жестокостью

В комитете по образованию подчеркнули, что не могут равнодушно проходить мимо проявлений детской жестокости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ

Маленькая девочка в ярко-оранжевой куртке пытается убежать от пятерых мальчишек. Они ее догоняют, толкают в снег, бьют. Это видео из города Никольского Тосненского района Ленобласти в середине января разошлось по Сети и вызвало шквал возмущения. Апогеем стало высказывание пацанов: «Никто за тебя не заступится, ведь никого у тебя нет, ты же сирота!»

Реакция областных властей последовала незамедлительно. Подключились все - от детского омбудсмена до комитета по образованию.

На одинокую девочку напали сразу пятеро подростков

От частной ситуации перешли к профилактике буллинга в целом. В школах «уроки доброты», и начали как раз с Тосненского района. На сегодня к акции уже присоединились волонтерские организации и досуговые центры.

- Мы не можем равнодушно проходить мимо проявлений детской жестокости. Безусловно, один урок не решит все воспитательные задачи, но пусть это будет моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий, - так пояснила эту меру председатель комитета по образованию Ленобласти Вероника Реброва.

ЛАЙК КАК ЭКВИВАЛЕНТ УЛЫБКИ

Один урок действительно всю эту махину жестокости не сдвинет. Но и спускать все на тормозах нельзя. Так, в конце января Центр управления регионом Ленинградской области провел круглый стол, посвященный профилактике детской жестокости. Чиновники, ученые, психологи, педагоги вместе искали возможные пути глобального решения проблемы и пытались понять, почему даже самые маленькие дети уже настолько агрессивны. Ведь если еще недавно профилактические беседы о жестокости психологи вели с учениками 5-6-х классов, то сейчас им приходится обсуждать это даже с учениками начальных классов и детсадовцами.

Оказывается, многих толкает на жестокие шутки желание получить известность в соцсетях. При этом дети не могут отличить розыгрыш от реального зла. Так запускается механизм социально опасного поведения.

- В эпоху цифровизации происходит трансформация понятий, - объясняет тенденцию главный внештатный педагог-психолог региона, доцент кафедры педагогики и психологии Ленинградского областного института развития образования Елена Есликова. - Родителям некогда заниматься детьми, и дети ищут одобрения в соцсетях, не отдавая себе отчета в том, что это не реальный мир, а ловушка. Лайки и комментарии воспринимаются как одобрение, эквивалент улыбке или комплименту. И ребенок не всегда может оценить, насколько допустимы действия, которые вызвали такое одобрение, и насколько такая реакция вообще является одобрением.

УВЛЕЧЕННЫМ НЕКОГДА КОНФЛИКТОВАТЬ

Путей решения проблемы немало. По словам Вероники Ребровой, в Ленобласти активно работают службы медиации, то есть урегулирования конфликтов. Они помогают школьникам разрешать споры мирным путем.Часто медиаторами выступают сами подростки.

Кроме того, в школах есть психологи, к которым могут обратиться и сами дети, и их родители.

- За многие годы работы я не видела ни одного ребенка-агрессора, которому бы не нужна была помощь, - признается педагог-психолог Сиверской гимназии, лауреат Всероссийского конкурса «Педагог-психолог - 2017» Анастасия Законова. - А если в классе началась травля кого-либо из учеников, то работать нужно не только с жертвой и преследователями, но и со всем коллективом, включая педагога.

Третий кит в основе профилактики буллинга - хорошо выстроенная система досуга и дополнительного образования. Спорт, творчество, инженерная мысль - любой интерес, главное, чтобы он был. У детей увлеченных и занятых просто нет времени на нелепые конфликты.

- Они в подростковой среде, конечно, бывают, просто не все выходят в информационное пространство, - говорит Реброва. - Но мы должны обсуждать эти проблемы, устанавливать причины и находить решения.

КСТАТИ

Что еще можно сделать? Повышать уровень правовой грамотности. Часто подростки считают травлю других детей обычной шалостью. При этом агрессоры не понимают, что могут быть наказаны, а жертвы - что имеют право на защиту.

- Дети должны знать, что, сталкиваясь с насилием, они могут обратиться за помощью в правоохранительные органы, - подчеркнула представитель факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России Александра Мельцева.

ВОПРОС ДНЯ

Как сделать молодежь добрее?

Как сделать молодежь добрее? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ЦОЙ, заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия:

- Может, не стоит фокусироваться на негативных вещах? Да, порой подростки ведут себя некрасиво. Но много случаев, когда молодежь проявила себя с хорошей стороны. Лучше на позитивные поступки обращать внимание, тогда и жестокости будет меньше.

Любовь МУХАЧЕВА, лыжница, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР:

- Молодые люди должны заниматься спортом, двигаться, а не сидеть в Интернете. Сегодня многие разучились общаться друг с другом вживую. Труд, физкультура и спорт дают человеку цель. А в соревнованиях, слетах, походах молодежь взаимодействует в позитивном и созидательном ключе. Пора вернуть в жизнь романтику советских стройотрядов.

Тамара ЛИТВИНОВА, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области:

- Надо услышать и понять, чего хотят молодые люди. Специально для этого мы создали Детско-молодежный совет, где вместе с детьми, подростками и студентами ищем ответы на сложные вопросы. Разбираемся, в чем их точка зрения расходится с мнением взрослых. В основном молодежь грамотная и продвинутая, с ней можно решать вопросы жестокости, агрессии и толерантности.

Екатерина ШАБАНОВА, многодетная мать, руководитель центра возрождения «Счастливая семья»:

- В детях изначально нужно развивать человеческие качества на собственных примерах. Например, заводить животных, чтобы взрастить чувство ответственности. Ребенок обязательно должен о ком-то заботиться, а не только учиться и сидеть в телефоне. В этом случае из него вырастет добрый человек.

Леонид АРМЕР, руководитель проекта «Молодежная служба безопасности»:

- Дети выносят наружу то, что получают или недополучают дома. К сожалению, самоизоляция в разы увеличила издевательства родителей над детьми. Дома ребенок не может защититься морально и физически. Срабатывает шаблон: «Меня наказали незаслуженно - я понесу это дальше». Доброте можно научить личным примером, хорошими книгами. Важно интересоваться, что смотрит ребенок в Интернете, и максимально зачищать негативный контент. Полезно дать оценку страшному видеоролику и объяснить, что это не прикольно, а недопустимо. Многие дети не знают, что такое хорошо и что такое плохо.