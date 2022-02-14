Оператор для стройотходов и синхронизация с Петербургом: Как в Ленобласти воплощают «мусорную реформу»

В поиске оптимальных решений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Переработка мусора стала одной из ключевых тем заседания экологического совета при губернаторе Ленобласти, которое прошло 8 февраля. В регионе поэтапно реализуют намеченные перспективы и ставят новые цели.

НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН ОПЕРАТОР

Сейчас у Ленобласти и Санкт-Петербурга есть один общий оператор по переработке коммунальных отходов, то есть бытового мусора. Но что делать, например, с тем, что остается после ремонта или строительства? В урну не выкинешь, в контейнер не вынесешь. Да и заводы не рассчитаны на переработку металла или щебня. И именно они сегодня обнаруживаются на большинстве нелегальных свалок.

При этом, по словам экологов, таких отходов в разы больше, чем бытового мусора. Тот же Петербург, например, на 2,5 миллиона тонн бытовых отходов генерирует еще 7-8 миллионов тонн строительных.

В регионе проблему пытаются решать своими методами. Так, например, с января, чтобы перевозить строительные отходы III-V классов опасности объемом более пяти кубометров, нужно разрешение и подключение машин к системе ГЛОНАСС. Сейчас же губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил создать отдельного регионального оператора, который взял бы на себя обращение с таким мусором.

- Мы хотим получить поддержку экологического совета на создание либо областного, либо межрегионального оператора по прочим видам отходов, а также поговорить о площадках по размещению заводов по переработке строительных отходов, - пояснил глава региона.

Заводы должны будут перерабатывать металлические гранулы, щепу, бетон, кирпичи, щебень. В идеале после переработки все это сырье можно будет использовать еще раз. Но для них нужно сначала найти площадки, а это (судя по практике с заводами по переработке коммунальных отходов) непростая задача. Мало того, отрасль придется создавать практически с нуля - в регионе предприятий по полноценной обработке строительных отходов нет. Так что сроки, в которые может появиться новый оператор, пока неизвестны.

ЗАВОДУ В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ - БЫТЬ

Зато уже известно, что мусороперерабатывающему заводу в Кингисеппском районе (промзона «Фосфорит») дали экологический зеленый свет. Проект его строительства прошел государственную экологическую экспертизу. Возвести предприятие планируют с привлечением средств из федерального бюджета. В сумме завод обойдется в 3,5 миллиарда рублей.

- Первые шаги сделаны, сейчас начинается второй этап - утверждение конкретных площадок, размещения и технологий, которые будут использованы, - рассказал губернатор.

Если сбор и переработку коммунальных отходов уже налаживают, то с другими категориями хлама ситуация пока непонятная. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Дрозденко, площадку одобрил и Российский экологический оператор. Ведь по проекту вокруг завода будет два километра санитарной зоны - это в четыре раза больше европейских нормативов.

- «Мусорная реформа» непростой процесс. Есть и сложности в плане восприятия жителями, и некое сопротивление со стороны бизнеса. Мы посвятили два года серьезным дискуссиям по выбору технологий процесса переработки ТКО и на совете приняли принципиальное решение: мы не будем строить ни в Ленинградской области, ни в Санкт-Петербурге прямые установки по сжиганию мусора, - еще раз напомнил губернатор. - Будет только глубокая переработка. На повестке - выбор места, где они будут построены.

СЛЕЖКА ЗА МУСОРОВОЗОМ

Когда говорят о мусоре Ленобласти, всегда говорят и про Санкт-Петербург: весь мусор из города везут в Ленобласть. Поэтому, по словам Дрозденко, синхронизация проведения «мусорной реформы» с Петербургом - одна из важнейших тем сегодня.

О синхронизации говорили на совместном заседании правительств двух регионов. Одним из решений стала единая информационная система контроля отходов.

- Не должно быть полигонов, свалок, серого рынка отходов. Все должно быть открыто и прозрачно, - говорит Дрозденко. - Каждый житель через систему ГЛОНАСС должен видеть, куда увозятся отходы и как они перерабатываются.

Кстати, такого рода система уже работает в Ленобласти: можно мониторить мусоровозы и смотреть, куда и что они везут.

СКАЗАНО!

«Мы должны стремиться к тому, чтобы до конца 2023 года мусорные полигоны были закрыты. Первая ласточка - закрытие полигона «Северная Самарка». Важно выполнить все взятые ранее обязательства».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области.)

КСТАТИ

Чаще всего нелегальные мусорные свалки находят в лесах Ленобласти. Так, только за прошлый год в регионе ликвидировали в общей сложности 1060 свалок (это 143,5 тысячи кубометров отходов). И порядка восьмидесяти процентов из них (свыше 800 свалок) - в лесах.

Убирать мусор должен арендатор земли, если он есть. Правда, не все соглашаются добровольно, и тогда приходится идти в суд. Процесс этот, к сожалению, небыстрый. Так, из 62 исков, которые были поданы в 2021 году, ликвидированы свалки только по 33 заявлениям. Еще 10 на стадии исполнения, остальные все еще на рассмотрении суда.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Куда жаловаться на свалки?

Если вы нашли свалку в Ленобласти, нужно зафиксировать место, сфотографировать горы мусора с разных ракурсов и направить обращение в комитет через форму обратной связи на сайте комитета экологического государственного надзора Ленобласти или портала «Госуслуги - Решаем вместе». Важно указать точную локацию, приложить снимки и свои данные.

О мусоре на автобусных остановках или в полосе отвода дорог нужно сообщать в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству.