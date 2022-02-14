На мусорных заводах в Петербурге будут производить топливо и компост

Сейчас россияне платят за переработку мусора дважды: и в магазине, и по квитанции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые мусорные заводы начнут распускаться по весне. Первой проявит себя «Волхонка». Здесь модернизируют уже готовые здания. В начале февраля единый оператор выкупил аварийный завод по переработке отходов. Стоимость сделки составила 430 миллионов рублей. После ремонта он будет служить для производства топлива. Здесь же начнут отсеивать органику и делать из нее компост. Всего петербургский мусорный оператор запустит пять заводов: на Волхонском шоссе (рядом с Горелово), в Левашово, Дубровке, Островском и Брандовке.

Каждая котельная может стать мусоросжигательной?

Что за топливо будут производить из мусора? Для чего оно может пригодиться? И безопасно ли оно? Мы обратились за разъяснением к региональному оператору и экспертам.

Внешне RDF-топливо выглядит как «капуста» или маленькие кусочки из мусора, которые хорошо горят.

- На изготовление такого топлива направляют «пакеты-майки», хорошо знакомые нам по супермаркетам. Подходят и крупногабаритные отходы - например, старый диван или выброшенное кресло. Их мелко дробят, - объясняют в «Невском экологическом операторе».

Эксперты из ассоциации «Раздельный сбор» добавляют, что топливом так становятся все виды пластика, резина, бумага. Излюбленное у компаний сырье - текстиль. Оно тоже отлично горит, наравне с пластиком.

Не лучшая судьба. Часть из этих материалов возможно переработать и использовать заново. Это помогло бы экономить ресурсы – в частности, нефть. Да, так не скажешь про пластики с примесями. Но в идеале закон мог бы регулировать сферу: чтобы упаковку делали только из того, что легко переработать. А не жечь.

- Да, переработчики от пластиков с примесью отказываются, но сжигать их еще страшней. Из-за примесей мы получаем много токсичных веществ. В пластики добавляют много всякой дряни, - говорит руководитель отдела по взаимодействию с органами власти ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша. - Да, в RDF попадает в первую очередь то, что трудно переработать. Для того его и придумали в свое время за рубежом. Но одновременно это то, что опасно.

Топливо из мусора в России используют в цементной промышленности, металлургии - и в коммунальных котельных. Это открыто обсуждают сами регоператоры - например, подмосковный «Эко Лайн». Так что же, каждая котельная может стать маленьким мусоросжигательным заводом?

- Если металлургия и цементная промышленность относительно безопасны, то котельные - нет. Котельных очень много, невозможно контролировать выбросы каждой из них. А поскольку у нас теперь каждый дурак… каждый регоператор хочет делать RDF, то его для цементной промышленности слишком много. Зато местные котельные «все сожрут», - добавляет Анна Гаркуша.

В начале февраля единый оператор выкупил аварийный завод по переработке отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Усложняет ситуацию то, что цементным заводам необходимо переоборудоваться, чтобы жечь мусорное топливо. Да, их планируют поддержать субсидиями для этого. Но гарантий нет.

В «Невском экологическом операторе» подтвердили, что петербургский RDF предложат цементным заводам. О котельных пока речь не идет.

Есть и хорошие новости

А вот компост из органики - это однозначно полезная идея. Безобидные с виду, очистки от овощей, остатки еды - главная причина резкой вони на свалках. В общей куче они вредят и окружающей среде.

Даже если компост будет не супер чистым, даже если его просто достанут из мусорного бака и обезвредят - это лучше, чем сейчас.

Технология выглядит так: на сортировочной линии смешанный мусор просеивают через решетку. Все мельче 7 сантиметров падает вниз и может отправиться на компост. Вперемешку с органикой там неизбежно оказываются лекарства, пластиковые крошки, а порой и градусники.

Обычно такой компост все равно едет на полигон. Но успехом в его «карьере» может стать дорожная отсыпка.

Если бы органику собирали от населения сразу, в отдельные контейнеры - она подошла бы для фермеров.

Делать деньги на топливе - выгодно?

Выгодно ли поступать с мусором именно так? Компост - это моральная компенсация. Главное здесь - топливо. Принесет ли такая система хорошие деньги? Да, кому-то принесет, но не простым смертным.

- Сейчас россияне платят за переработку мусора дважды: и в магазине, и по квитанции, - рассказывает Анна Гаркуша, руководитель отдела по взаимодействию с органами власти ассоциации «Раздельный сбор». - У нас есть программа расширенной ответственности производителя (РОП): компании платят за утилизацию своей упаковки. Это международная практика. Но в России она подталкивает производителя ничего самому не делать, а сдавать деньги в бюджет. Оттуда их якобы выдают регоператору, чтобы он организовал раздельный сбор. Но у регоператоров ДНК другая. Их основной доход - плата за смешанный мусор от населения.

Цифры в наших квитанциях не зависят от количества мусора. В мировой же практике если сдаешь отходы раздельно - платишь меньше. Переработку оплачивают только компании-производители. Такая система более экологична и справедлива. Мы могли бы платить меньше.

Нужно ли вообще России, богатой газом, топливо из мусора? Топливо, гарью от которого, придется еще и дышать?