На площадке СПбГУПТД стартовал чемпионат WorldSkills Russia 2022. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Зимний период в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна традиционно проходит под знаменем движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году вуз выступает площадкой для проведения VII Регионального чемпионата сразу по двум компетенциям WorldSkills: «Дизайн интерьера» и «Огранка алмазов», последняя проходит в СПбГУПТД впервые.

В состязании по дизайну интерьера встретятся студенты трех петербуржских колледжей: Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД, Петровского колледжа и Реставрационно-художественного колледжа. К слову, в этой компетенции студенты Университета промышленных технологий и дизайна традиционно показывают высокие результаты: в предыдущих сезонах завоеваны золотые и серебряные медали региональных чемпионатов. Соревновательный процесс по дизайну интерьера проходит ярко и масштабно, ведь после создания эскизов и чертежей элементов интерьера, участники выполняют проект в натуральную величину.

Главный эксперт компетенции «Дизайн интерьера» Сергей Шведов преподает в Колледже технологии, моделирования и управления СПбГУПТД. По его мнению, развитие вуза в системе WorldSkills за три года сильно повлияло и на самих студентов. «Формирование команды колледжа для подготовки к чемпионатам начинается с первых курсов, мы выявляем талантливых, трудоспособных ребят и начинаем готовить их индивидуально. Возможность выйти за рамки учебного процесса вдохновляет их и позволяет развиваться в профессиональном плане», - считает Сергей Шведов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Но, если дизайн интерьера для СПбГУПТД и его колледжей – направление, в котором студенты постоянно набирают баллы в свое портфолио, побеждая в различных интерьерных и дизайнерских конкурсах и проектах, то развитие компетенции «Огранка алмазов» и проведение чемпионата по ней именно в СПбГУПТД, стало значимым событием для Института прикладного искусства Университета промышленных технологий и дизайна. Именно там готовят будущих технологов и ювелиров, но стоит отметить, что концепция обучения, которую предлагает петербургский вуз по подготовке кадров для ювелирного производства, признана Гильдией экспертов в сфере профессионального образования: сам профиль «Технология обработки драгоценных камней и металлов» три года подряд становился лучшей образовательной программой Инновационной России и входит в Первую лигу Предметного национального рейтинга.

Конкурсное задание по компетенции «Огранка алмазов» представляет собой изготовление изделий из лабораторно выращенных алмазных полуфабрикатов по заданным чертежам, их обработку в бриллианты разных видов огранки с отполированными гранями и обработку изделий технического назначения, например, плоскопараллельной пластины, наковальни высокого давления и других изделий, которые используются в высокотехнологичных производственных отраслях.

СПРАВКА

Университет присоединился к движению WorldSkills в 2019 году, став ассоциированным партнером АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». За три года работы на площадке СПбГУПТД проведено три чемпионата, получены две медали на итоговых чемпионатах 2020/2021 соревновательного сезона, бронзовая медаль в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russian), серебряная медаль европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Также на базе вуза с 2019 года действуют специальные программы бесплатного обучения граждан по стандартам Worldskills в рамках реализации Национальных проектов.