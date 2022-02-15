В Петербурге за год резко упали продажи вина и водки

Доля продаж алкоголя в общепите до пандемии составлял 6%, сейчас она менее 2%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не было бы счастья, да коронавирус помог! Петербуржцы стали меньше пить. Такие выводы можно было бы сделать, узнав новость, что розничная продажа водки и вина в Санкт-Петербурге в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 4% и 6 % соответственно. Но не все так просто.

- Розничная реализация винодельческой продукции и водки действительно упали в нашем городе, причин несколько, - объяснил генеральный директор НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Черниговский. - Из-за коронавирусных ограничений снизился туристический поток, а также упал уровень продаж в общепите. Доля продаж алкоголя, без пива и пивных напитков, в общепите до пандемии составлял 6%, сейчас она менее 2% от общего годового объема реализованной алкогольной продукции.

По словам Черниговского, причиной спада продаж легального алкоголя также можно считать большой спрос на нелегальную алкогольную продукцию в интернете. То есть, получается, что пить мы меньше все-таки не стали...

- В Санкт-Петербурге и России в целом активно развивается незаконная онлайн-торговля алкогольной продукцией. На сегодняшний день в РФ зафиксировано более 3 000 интернет – магазинов, действующих в обход российского законодательства о запрете дистанционных розничных продаж алкоголя. По статистике количество самогонных аппаратов, проданных гражданам РФ за два последних года выросло в два раза, - добавил он.

Если в случае с водкой всему виной коронавирус и самогонщики, то между российским покупателем и качественным отечественным вином встали рост цен на акцизы и нехватка сырья. Ведь согласно новому закону, российские производители тихих и игристых вин с 2020 года обязаны использовать в производстве исключительно отечественное сырье. С недавних пор также выросли акцизные ставки на винные напитки, которые изготовляют без добавления этилового спирта.