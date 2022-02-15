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Общество15 февраля 2022 17:07

Штраф за безбилетный проезд в Петербурге вырастет в пять раз

Цель - отучить человека нарушать правила
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тысяч рублей предлагает новый проект поправок в местный административный кодекс.

Повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тысяч рублей предлагает новый проект поправок в местный административный кодекс.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Любителям проехаться в автобусе без билета или лихо перескочить турникет в метро в скором времени придется несладко. Если раньше за такое штрафовали на серьезные, но не такие уж и болезненные 500 -1000 рублей, то в 2022 году сумма штрафа увеличится до 2500. Смольный рассчитывает одним выстрелом убить сразу трех зайцев: отучить народ нарушать правила, поправить пошатнувшийся во время пандемии бюджет транспортной отрасли и заодно постелить себе соломки перед грядущей транспортной реформой.

СУММА ОБСУЖДАЕТСЯ

Повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тысяч рублей предлагает новый проект поправок в местный административный кодекс. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу, а после 24 февраля уже поступит на рассмотрение депутатов ЗакСа.

- Цель - отучить человека нарушать правила. Сейчас это не работает. Только на моей памяти вопрос о повышении штрафов в Петербурге поднимается уже в шестой раз, - объяснил смысл грядущих перемен депутат Заксобрания Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM).

Кстати, по словам Дениса Четырбока, сумма штрафа в 2,5 тысячи пока еще обсуждается. Не исключено, что в процессе всех обсуждений и согласований она еще подрастет: депутаты и Смольный здесь ограничены только верхней планкой, установленной административным кодексом - 5 тысяч рублей.

«ЗАБОМБИТЬ» БЕЗБИЛЕТНИКОВ

Конечно, администрацией Петербурга движет не только желание наставить всех «зайцев» на путь истинный. Вторая причина проста и предсказуема: деньги.

- Доходы всех видов общественного транспорта резко снизились во время пандемии. На них влиял каждый локдаун и переход горожан на удаленку. Расходы при этом только растут, и зависимость от бюджетных дотаций усиливается, - объясняет доцент кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета Ирина Воробьева. - Так, по итогам 2020-го метрополитен (самый востребованный транспорт) покрыл собственными доходами всего 40 процентов расходов. Такая же тенденция затронула все виды общественного транспорта. Всем приходится оптимизировать расходы, и обычно это делается за счет трат на ремонт подвижного состава. Но долго так продолжаться не может.

Доходы всех видов общественного транспорта резко снизились во время пандемии.

Доходы всех видов общественного транспорта резко снизились во время пандемии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Так что сейчас вполне логично и увеличивать дотации, и повышать сборы - в том числе за счет выросших штрафов. А еще, отмечают эксперты, не стоит забывать о том, что у нас на носу транспортная реформа. Она стартует уже 1 июля, и повышенное внимание к деньгам, вероятно, связано в том числе с ней. Дело в том, что коммерческий общественный транспорт в Петербурге с началом реформы будет ликвидирован. А все маршруты и сборы - напрямую подчинены государству.

- Пассажир будет садиться в автобус или троллейбус и платить не перевозчику, а в бюджет Петербурга, - отметил независимый автоэксперт Дмитрий Попов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). - А город уже сам будет расплачиваться с компаниями за выполнение работы. То есть, получать деньги они начнут не за большое количество рейсов и пассажиров, а за соблюдение графика и создание комфортных условий. И вот тут появляется резкая заинтересованность города, чтобы «забомбить» всех безбилетников и повысить собираемость денег за проезд.

Что касается самой транспортной реформы, то ее скорый запуск вызывает у специалистов небольшую, но явственную тревогу. Дело в том, что стартует она не поэтапно, а в один день, как до этого стартовала реформа мусорная. Как это скажется на пассажирах, не получим ли мы вслед за мусорным еще и транспортный коллапс - остается только предполагать.

КСТАТИ

Кроме повышения штрафов за безбилетный проезд Смольный планирует еще и расширить список запретных действий в петербургском метро. Так, например, предлагается запретить пассажирам самим поднимать упавшие на пути предметы, вызывать по громкой связи машиниста, если на то нет серьезной причины, а также мешать открытию и закрытию дверей вагона. Нарушителей также планируют бить рублем (за каждый инцидент - от 1,5 до 3 тысяч рублей) и при необходимости искать через видеокамеры.

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