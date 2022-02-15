Штраф за безбилетный проезд в Петербурге вырастет в пять раз

Повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тысяч рублей предлагает новый проект поправок в местный административный кодекс. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любителям проехаться в автобусе без билета или лихо перескочить турникет в метро в скором времени придется несладко. Если раньше за такое штрафовали на серьезные, но не такие уж и болезненные 500 -1000 рублей, то в 2022 году сумма штрафа увеличится до 2500. Смольный рассчитывает одним выстрелом убить сразу трех зайцев: отучить народ нарушать правила, поправить пошатнувшийся во время пандемии бюджет транспортной отрасли и заодно постелить себе соломки перед грядущей транспортной реформой.

СУММА ОБСУЖДАЕТСЯ

Повысить штраф за безбилетный проезд до 2,5 тысяч рублей предлагает новый проект поправок в местный административный кодекс. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу, а после 24 февраля уже поступит на рассмотрение депутатов ЗакСа.

- Цель - отучить человека нарушать правила. Сейчас это не работает. Только на моей памяти вопрос о повышении штрафов в Петербурге поднимается уже в шестой раз, - объяснил смысл грядущих перемен депутат Заксобрания Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM).

Кстати, по словам Дениса Четырбока, сумма штрафа в 2,5 тысячи пока еще обсуждается. Не исключено, что в процессе всех обсуждений и согласований она еще подрастет: депутаты и Смольный здесь ограничены только верхней планкой, установленной административным кодексом - 5 тысяч рублей.

«ЗАБОМБИТЬ» БЕЗБИЛЕТНИКОВ

Конечно, администрацией Петербурга движет не только желание наставить всех «зайцев» на путь истинный. Вторая причина проста и предсказуема: деньги.

- Доходы всех видов общественного транспорта резко снизились во время пандемии. На них влиял каждый локдаун и переход горожан на удаленку. Расходы при этом только растут, и зависимость от бюджетных дотаций усиливается, - объясняет доцент кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета Ирина Воробьева. - Так, по итогам 2020-го метрополитен (самый востребованный транспорт) покрыл собственными доходами всего 40 процентов расходов. Такая же тенденция затронула все виды общественного транспорта. Всем приходится оптимизировать расходы, и обычно это делается за счет трат на ремонт подвижного состава. Но долго так продолжаться не может.

Доходы всех видов общественного транспорта резко снизились во время пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Так что сейчас вполне логично и увеличивать дотации, и повышать сборы - в том числе за счет выросших штрафов. А еще, отмечают эксперты, не стоит забывать о том, что у нас на носу транспортная реформа. Она стартует уже 1 июля, и повышенное внимание к деньгам, вероятно, связано в том числе с ней. Дело в том, что коммерческий общественный транспорт в Петербурге с началом реформы будет ликвидирован. А все маршруты и сборы - напрямую подчинены государству.

- Пассажир будет садиться в автобус или троллейбус и платить не перевозчику, а в бюджет Петербурга, - отметил независимый автоэксперт Дмитрий Попов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM). - А город уже сам будет расплачиваться с компаниями за выполнение работы. То есть, получать деньги они начнут не за большое количество рейсов и пассажиров, а за соблюдение графика и создание комфортных условий. И вот тут появляется резкая заинтересованность города, чтобы «забомбить» всех безбилетников и повысить собираемость денег за проезд.

Что касается самой транспортной реформы, то ее скорый запуск вызывает у специалистов небольшую, но явственную тревогу. Дело в том, что стартует она не поэтапно, а в один день, как до этого стартовала реформа мусорная. Как это скажется на пассажирах, не получим ли мы вслед за мусорным еще и транспортный коллапс - остается только предполагать.

КСТАТИ

Кроме повышения штрафов за безбилетный проезд Смольный планирует еще и расширить список запретных действий в петербургском метро. Так, например, предлагается запретить пассажирам самим поднимать упавшие на пути предметы, вызывать по громкой связи машиниста, если на то нет серьезной причины, а также мешать открытию и закрытию дверей вагона. Нарушителей также планируют бить рублем (за каждый инцидент - от 1,5 до 3 тысяч рублей) и при необходимости искать через видеокамеры.