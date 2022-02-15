Приозерск за 20 лет прирастет коттеджами и туристами

Ни старинной крепости, ни железнодорожной станции начала XIX века для перевода поселения в ряд исторических недостаточно. Фото: terijoki.spb.ru

Через несколько лет в Ленобласти появится еще одно место, привлекательное для гостей региона, - туристическим центром станет Приозерское поселение. Оно же прирастет зонами для отдыха и промышленности.

Как это должно быть, точнее, как это видят проектировщики, - обсуждали на заседании Градостроительного совета региона. Кстати, в этом году Генплан впервые рассматривали в таком формате. Он рассчитан до 2041 года.

- Считаю эту практику конструктивной, и ее в Ленинградской области продолжат, - заявил зампред правительства региона Евгений Барановский.

ЧТО БУДЕТ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ?

Каким же станет Приозерск? Во-первых, в нем появится новый общественно-деловой кластер. Во-вторых, новые зоны для коттеджей - малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Их планируют выделить в Правобережном районе. В результате общий объем нового жилья в городе составит 169 тысяч квадратных метров, и порядка 85 процентов из них придется именно на частные дома и малоэтажки.

Третий пункт плана - дороги. Нужно расширять те, которые уже есть, и строить новые. Важное новшество - строительство обхода Приозерска с мостом через Вуоксу.

Обсуждая проект, Барановский отметил: многое надо доработать. Так, автор проекта изменений архитектор Константин Щербин предложил исключить из городской территории 369 гектаров земли. Он считает, что их нужно вернуть лесному фонду.

Музей-крепость Корела.

Дело в том, что последний раз план редактировали десять лет назад и как раз собирались осваивать территории на правом берегу Вуоксы. Но дело за эти годы так и не сдвинулось с мертвой точки, поэтому архитектор решил, что их нужно оставить незастроенными.

Но члены Градсовета думают иначе: если сейчас создать такой прецедент, другим муниципалам будет трудно просить лесные земли.

НУЖЕН ЛИ СТАТУС?

Другой сложный вопрос - статус исторического поселения. Он пока остался открытым. Многие считают, что крепость Корела уже дает возможность его получить. Но архитектор, да и власти Приозерска признают: одной крепости маловато. И жилые дома, которые считаются выявленными объектами, тут не помогут. К тому же получается противоречие: если Приозерск получит статус, он не сможет в полной мере развивать промышленность - в первую очередь деревообрабатывающую.

Вот почему вопрос присвоения Приозерску почетного статуса еще будет обсуждаться. Как и создание «зеленой цепи» от берега Ладожского озера до парка культуры и отдыха на острове Каменистый: восточная промзона отрезает город от Вуоксы и Ладожского озера и это надо исправить.

Ну а самым важным звеном развития инфраструктуры станет запуск обхода города автомобильной трассой «Сортавала». Она должна пройти восточнее, но не по самому берегу Ладожского озера.

КОНКРЕТНО

Сейчас Генплан Приозерска ушел на доработку. Вот какие пожелания высказали эксперты:

- прокладка пешеходного маршрута между памятными местами. Переправу нужно обеспечить туристическим сервисом

- формирование ярко выраженного городского центра

- резервирование участка на берегу Вуоксы для строительства комплекса по доставке паломников и грузов на остров Валаам, а также стоянок для маломерных судов.

Ежегодно Валаам посещают около 150 тысяч паломников, и инфраструктура уже не справляются с нагрузкой. Фото: Александр КОЦ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Приозерске модернизируют причальный комплекс, который станет частью туристического кластера города.

- Сегодня основной туристический поток в валаамский монастырь проходит через Приозерск и Сортавалу,- говорит Александр Дрозденко. - Ежегодно обитель посещает около 150 тысяч человек, но существующие причалы уже не справляются с нагрузкой. Монастырь обратился к правительству региона с инициативой по расширению действующего объекта в Приозерске. Мы готовы оказать содействие. В перспективе создание такого комплекса значительно повысит туристическую привлекательность как самого города, так и Ленинградской области в целом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вершину в Троицкой Горе не застроят

На Градсовете рассматривали эскиз проекта планировки нового микрорайона в Троицкой Горе (Ломоносовский район) на территории, примыкающей к гипермаркету «Лента». Для местных жителей это больная тема: они боялись, что застройка затронет горную вершину, где любят отдыхать жители Старого Петергофа. Но проектировщики пообещали, что такого не случится.

Новый проект подразумевает освоение 36,9 гектара в северной части деревни. В плане 22 жилых дома высотой четыре-пять этажей. Максимальная площадь жилого фонда составит 208 тысяч «квадратов», здесь сможет поселиться порядка четырех тысяч человек. Конечно, они будут обеспечены всей инфраструктурой. Разработчики планируют два детских сада на 200 и 210 мест, школу на 620 мест, спорткомплекс с бассейном, досуговый центр и офисы врачей общей практики.

Инициатива получила согласование Градостроительного совета. Однако теперь архитекторам необходимо синхронизировать строительство жилья и социальных объектов, чтобы не получилось так, что люди сначала заселятся, потом будут годами ждать поликлинику или садик. Среди прочего проектировщикам порекомендовали передвинуть ближе к центру застройки один из детских садов (сейчас он задуман на границе) и увеличить школьный стадион, добавив беговых дорожек и сектор для прыжков в длину. Кроме того, нужно разобраться с общественным транспортом в поселении.

КСТАТИ

Проектом планировки и межевания территории в Троицкой Горе предусмотрено проектирование въезда с Гостилицкого шоссе, сообщение с деревней Низино по перспективным улицам и через существующее Бабигонское шоссе.