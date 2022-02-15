В Ленинградской области совершенствуют систему оплаты ЖКУ и работу управляющих компаний

Из-за перерасчета квитанции 287 многоквартирных домов выросли на тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Тосно пожаловались на большие суммы за тепло в январских квитанциях. Собственникам 287 многоквартирных домов, где установлены приборы учета тепла, насчитали солидную корректировку за отопление. Совещание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по зафиксированным ЦУРом многочисленным жалобам жителей на дополнительные большие суммы в январских квитанциях за тепло позволило найти компромисс и вывело на системные решения.

МОРОЗНЫЙ ГОД

- На позапрошлой неделе мы зафиксировали порядка десяти жалоб через систему «Инцидент менеджмент», были также обращения на страничках губернатора Александра Дрозденко в социальных сетях и еще три заявки пришли через платформу обратной связи на госуслугах, - рассказали в ленинградском Центре управления регионом. - Большая часть - из Тосненского и Тихвинского районов, есть также обращение из Выборгского. Мы сразу отреагировали: обращений было немного, но привлекла внимание их единовременность, а также содержание и социальная значимость.

Почему так произошло? Порядок расчета размера оплаты за отопление определен постановлением правительства РФ. В течение 2021-го каждый месяц жильцам начисляли равномерные платежи, но по завершению календарного года произвели корректировку на основе общедомовых приборов учета. В тех домах, где выявили недоплату, собственникам начислили дополнительные суммы. Там, где обнаружили переплату, сделали возврат денег, внесенных за тепло в течение года.

В 2010-2020 годы «Тепловые сети» в Тосненском районе обычно выявляли переплату и делали перерасчет в пользу граждан. Таким образом, за десять лет людям вернули 122,7 миллиона рублей. Но 2021 год выдался заметно холоднее обычного, а отопительный сезон начался раньше - уже в сентябре. Поэтому топить дома приходилось активнее. Это и отразилось в январских квитанциях.

14 ТЫСЯЧ ЗА ТРЕШКУ

Для людей разница оказалась ощутимой: в сумме за коммунальные платежи жителям 69-метровой квартиры нужно было заплатить 13-14 тысяч рублей. По сравнению с январем 2021 года, платежка в среднем выросла на несколько тысяч рублей.

- В качестве разового платежа такая сумма для большинства жителей значительна, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - И хотя методика перерасчета была правильной и отменить этот платеж невозможно, принято решение: предложить компании «Тепловые сети» по заявлению граждан сделать беспроцентную рассрочку этого платежа на шесть месяцев.

На специальном совещании с главой региона от разбора конкретной ситуации в Тосненском районе перешли к общему - качеству работы управляющих компаний и фонда капремонта. Вновь эту тему поднимут на отдельном совещании у губернатора в марте.

ВАЖНО!

По итогам анализа ситуации в Тосненском районе власти Ленобласти пришли к решению создать региональное законодательство, которое усилит роль и значение саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих управляющие компании. Компании, входящие в СРО, должны отвечать определенным требованиям и стандартам профессиональной деятельности. При этом участие в СРО позволит «управляшкам» доносить свою позицию до властей в различных сложных ситуациях.

Новые меры также подготовят для улучшения работы фонда капремонта, качество которой напрямую связано с тем, как долго тепло сохраняется в многоквартирных домах и как много жителям приходится платить за горячие батареи.