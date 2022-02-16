Мать пропавшей в Германии петербурженки обратилась за помощью в МИД России

Молодая петербурженка бесследно пропала в Германии. Фото: СОЦСЕТИ

Мать молодой петербурженки , бесследно пропавшей в Германии две недели назад, попросила о помощи российские власти. Немецкая полиция ведет розыски женщины, но на данный момент они ни к чему не привели. Отчаявшаяся женщина написала обращение в МИД России. Однако ответа от ведомства она пока не получила.

- Мною было подано заявление в МИД 09.02.22, зарегистрировано 10.02.22. На данный момент 12.02.22, 17:35, реакции ноль, никакого даже ответа не поступало, - написала Светлана Болгова в Инстаграме.

По словам женщины, ее дочери Екатерине Бауманн (Болговой) может угрожать реальная опасность. До пропажи она находилась в процессе развода с мужем-гражданином Германии. Речь шла об опеке над общим ребенком и разделе имущества на полмиллиона евро.

В обращении в МИД говорится, что жена неоднократно писала заявления на мужа в полицию из-за домашнего насилия. Сама она была ответственным человеком и никак не могла просто сбежать из дома, бросив 5-летнюю дочку и даже не взяв телефона. Мать пропавшей, не дождавшись ответа от МИДа России, обратилась в немецкое консульство, расположенное в Петербурге.

- Нам постоянно вещают, как МИД заботится о защите граждан РФ, но когда сталкиваешься с реальной проблемой, оказывается, что МИД всячески игнорирует просьбу матери о помощи в организации поиска своей дочери - гражданки РФ, которой угрожает опасность! Немецкое консульство и то, нашло возможность позвонить, а со стороны России – тишина, - отмечает в Инстаграме Светлана Болгова.

Мать Екатерины попросила помощи у МИДа. Но пока безрезультатно. Фото: СОЦСЕТИ

Местонахождение Екатерины неизвестно с 4 февраля. К поискам подключились русскоговорящие жители Германии. Они расклеивают объявления и распространяют информацию в Интернете. По их данным, сейчас ребенка Екатерины забрали органы опеки.

- Криминалисты обыскали дом, допросили и отпустили ее супруга, дочь забрала соцслужба для дальнейших разбирательств. Были проверены все больницы, гостиницы и Frauenhaus (дома пребывания для женщин – прим.ред.) - в них Екатерины нет, - пишут активисты в соцсетях.

По их данным, ранее у петербурженки возникали проблемы с супругом и свекровью. Якобы, те прятали документы Екатерины и ее дочки, чтобы те не уехали без спроса.

Поисками петербурженки занялись русскоязычные жители Германии. Фото: instagram.com/deromchi/

- Мы полагаем, что в пропаже Кати может быть замешан муж и свекровь, так как были факты нарушения ее прав. Так, например, ранее были отобраны документы Кати и ее дочери (спрятаны у свекрови, и лишь через адвоката Катя смогла буквально выбить их обратно). Последнии год-полтора у Кати были трудности в браке, она оформляла развод. В аудиосообщениях и личных диалогах с близкими делилась тем, что боится супруга, так как он проявляет агрессию к ней и дочке, - говорится в паблике «Настоящая Германия».

Пост в поддержку поисков опубликовала в Инстаграме телеведущая Виктория Боня, к которой обратились подруги пропавшей. Они призывает придать гласность ситуации и обратить внимание на поиски петербурженки.

Екатерине 32 года, она уроженка Ленинграда. В Германии живет около десяти лет. Последний раз женщину видели в Бремерхавене (Германия) около десяти часов вечера 4 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья впавшей в кому петербурженки просит у Смольного перевезти ее из Бали

Транспортировка девушки может обойтись в 15 млн рублей (подробности)