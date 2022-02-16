Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова: Город прошел два года эпидемии коронавируса без «существенных экономических и людских потерь»

Эпидемия коронавируса началась в Петербурге в марте 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемия коронавируса, которая длится в Петербурге уже больше двух лет, не принесла городу «существенных экономических и людских потерь». Такую оценку всему происходящему в Северной столице дала главный городской санитарный врач Наталия Башкетова в эту среду, 16 февраля.

Свое заявление Наталия Башкетова сделала в Мариинском дворце во время очередного заседания Законодательного собрания Петербурга, на котором ей вручили благодарность за проделанную работу. Выступая с ответным словом, глава городского Роспотребнадзора отметила также, что «все, что делает служба [санитарно-эпидемиологического надзора] – делается для людей, во имя и во благо санитарно-эпидемиологического благополучия.

- Возможно, какие-то из принимаемых нами решений воспринимались людьми по-разному, но все, что мы делали, было продиктовано необходимостью, - констатировала Наталия Башкетова. – И эти два года мы прошли без существенных экономических, а самое главное – людских потерь.

Напомним, эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге началась еще в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество заболевших достигло 1 292 024 человек. 30 866 из них скончались.

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