Победить рак и не навредить сердцу

В «Евроонко» доктора разных профилей вместе работают с больным, учитывая все его особенности. Фото: Андрей ГАШЕВ

Две стороны лечения

Современная онкология добилась успехов в лечении многих видов злокачественных новообразований. Большинство диагнозов предусматривает консервативное лечение с помощью химиотерапии, таргетной и иммунотерапии. Противоопухолевые препараты помогают замедлить рост опухоли и уменьшить ее в размерах, но в то же время они могут вызвать побочные эффекты. В том числе повлиять на работу сердца.

Например, таргетные препараты способны превратить рак молочной железы из смертельного недуга в излечимую болезнь. Они блокируют ключевые рецепторы раковых клеток, приводя к их гибели. Однако эти же самые препараты способны действовать и на сердечную мышцу, вызывая сердечную недостаточность.

Хорошие результаты показывает иммунотерапия рака, но препараты могут провоцировать аутоиммунные реакции, а иногда и вызывать острое поражение сердца - миокардит. Вредит сердцу и химиотерапия - один из основных методов лечения, ведь химиопрепараты поражают не только раковые, но и здоровые клетки.

- Нежелательные явления и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы на фоне противоопухолевой терапии называют кардиотоксичностью. Прямой угрозы для жизни это явление обычно не представляет, но оно опасно тем, что может препятствовать полноценному проведению противоопухолевой терапии. Приходится либо снижать дозировки препаратов и менять состав терапии, либо вообще откладывать лечение, пока не будет купирована кардиотоксичность, - говорит кардиолог, терапевт федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

Кардиолог, терапевт Сергей Кадин. Фото: Сеть клиник «Евроонко».

Избежать риска

Противоопухолевое лечение не всегда вызывает осложнения со стороны сердца. Для большинства химиотерапевтических препаратов это редкий побочный эффект. В зоне риска находятся пациенты, которые изначально страдают теми или иными сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением. Оценить риск побочных явлений помогает обследование перед началом лечения.

- Основная задача онкокардиолога - подготовить организм к лечению или защитить его, если времени на подготовку нет. Важно правильно оценить сердечно-сосудистый риск до начала терапии, учесть его при составлении плана лечения, выборе дозировки и сочетания препаратов. Стандартные современные препараты, применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в определенных дозах и комбинациях помогают предупредить или снизить кардиотоксичность, - продолжает Сергей Кадин.

Когда лечение назначено, нужно тщательно контролировать состояние больного и быстро реагировать на появление симптомов. В «Евроонко» есть все возможности выявить кардиотоксичность в начале лечения и контролировать ее. Онкологи и кардиологи вместе разрабатывают варианты лечения, учитывающие и онкологический, и кардиологический диагнозы больного. Больных из группы повышенного риска регулярно обследуют, следят за состоянием их сердечно-сосудистой системы.

Но лучшая профилактика осложнений со стороны сердца в процессе лечения онкологических заболеваний - это забота о здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания нужно лечить и ни в коем случае не пускать на самотек.От рака не застрахован никто, и хуже всего, когда человеку нужно как можно быстрее начинать противоопухолевую терапию, а болезни сердца не позволяют это сделать, поэтому сначала приходится лечить запущенные болезни или даже срочно выполнять малоинвазивные операции - например, восстанавливать проходимость коронарных артерий или имплантировать кардиостимулятор. Все это позволяет свести риск к минимуму, но уходит время, а оно в онкологии самое ценное.