Мусор, ковид и «уплотниловка»: Бывший пиарщик Абрамовича рассказал, как погасить главные конфликты Петербурга

Основатель центра социального проектирования «Платформа» посоветовал студентам быть активными и не бояться заявить о себе. Фото: СПбГУП

Петербург часто становится пространством общественно-политической борьбы. Сейчас есть столкновения вокруг «мусорной реформы», вывоза снега, QR-кодов, застройки зеленых зон. Как развиваются такие конфликты? Об этом на лекции в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов рассказал известный социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа», вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью и бывший пиарщик олигарха Романа Абрамовича Алексей Фирсов.

ГОРОД ДАВЯТ ЛЕНОБЛАСТЬ И МУСОР

У любого конфликта есть точка невозврата. Предсказать ее невозможно, но если ее проскочить, то эскалация неизбежна. Поэтому задача социологии – заранее понять сценарии конфликтов и определить критические для участников моменты. Понять мотивы сторон и договориться лучше в начале, когда есть возможность найти компромисс, иначе бурю будет уже не остановить. Наихудшая стратегия – делать вид, что конфликта нет вообще.

Главные точки напряжения в Петербурге сейчас мусор и массовая застройка.

– Девелоперские проекты – основная зона конфликтов. Причем касается это не крупного бизнеса, который научился действовать социально приемлемо. Гораздо тревожней массовый сегмент – сдавливание города по окружности. Власть не умеет или не хочет ограничивать экспансию такой застройки. Произошло нарушение баланса городского планирования. И уже не понятно, как из этого выкручиваться. А общество не умеет консолидироваться в отношении размазанных во времени и пространстве проблем, – отмечает Фирсов.

По словам Фирсова, главные точки напряжения в Петербурге сейчас мусор и массовая застройка. Фото: СПбГУП

Хороший пример такой проблемы и «мусорная реформа». С одной стороны, прежние модели утилизации отходов исчерпаны: полигоны заполнены, рынок воспринимается как непрозрачный и криминальный. Но смена правил игры вызывает трудности переходного периода, когда от администрации двух регионов требуются интенсивные и продуманные коммуникации. Если общество этого не видит, оно начинает обвинять власть в некомпетентности. И одновременно социальное напряжение начинает использоваться во внутриэлитных конфликтах.

QR-КОДЫ ПОДНЯЛИ «ГЛУБИННЫЙ НАРОД»

В большинстве своем россияне неконфликтные и аполитичные. Даже если недовольны, обычно не готовы жертвовать чем-то ради борьбы: ценность стабильности доминирует над идеей быстрых изменений. Сказываются «травма девяностых», усталость от коронавируса и бесконечный экономический кризис.

Но ситуация меняется, когда возникает угроза сложившемуся укладу жизни. В Волгограде простые русские женщины вломились в здание Роспотребнадзора и потребовали QR-коды у сотрудников. В Петербурге протестовали заводчане, а аноним «заминировал» Смольный и ТЦ, выдвинув ультиматум: «Отменить QR-коды!».

– Введение QR-кодов выбило людей из колеи. Оно потребовало переформатировать жизнь, отказаться от чего-то, – говорит Фирсов. – В некоторых средах доминируют сторонники вакцинации, создаются комбинированные системы контроля и убеждения, в некоторых преобладают противники прививок. Когда нет единого инженера процесса, ситуация зависит от лидеров на местах. В нашей стране беспрецедентно низкий уровень доверия людей друг другу в целом и институтам власти в частности, поэтому народ сам ищет точки притяжения и группируется вокруг них.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

У политических и коммерческих структур достаточно ресурсов, чтобы нанять экспертов и гасить конфликты. Но что делать общественным активным группам, чтобы победить? Совет социолога прост: максимально заявлять о себе, собирать единомышленников и действовать активно.

СПРАВКА

Алексей ФИРСОВ – основатель центра социального проектирования «Платформа», член общественного совета Федеральной антимонопольной службы России, колумнист ряда федеральных изданий. Работал PR-директором предпринимателей Романа Абрамовича и Геннадия Тимченко, а также PR-директором компаний «Сибнефть», «Газпром нефть», «Сибур», «Миллхаус», группы «Волга», «Роснано», ВЦИОМ.