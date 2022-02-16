«Отслоилась вся кожа на теле». Врачи Педуниверситета рассказали о необычном проявлении постковидного синдрома у детей

В копилке постковидных осложнений у детей появился еще один тревожный симптом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Государственного педиатрического университета Санкт-Петербурга рассказали о необычном проявлении OCVID-19 у детей. У тринадцатилетней девочки уже после того, как она благополучно выздоровела, развилось тяжелое поражение кожи. Медики на новый симптом смотрят с тревогой: по их словам, развиться он может у каждого, а диагностировать его крайне сложно.

СЫПЬ, ПУЗЫРЬКИ И ПАПУЛЫ

По словам врача-дерматовенеролога Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Елены Маныловой, поначалу никто не заподозрил ничего странного. Дерматолог в поликлинике по месту жительства поставил девочке диагноз «аллергический контактный дерматит» и выписал лечение. Но время шло, лекарства не помогали. А самой юной пациентке между тем становилось все хуже: у нее на руках появилась огромная, синяя с розовым, сыпь, пузырьки и папулы, которые постоянно болели и зудели.

- Сам факт того, что такое поражение развилось в ответ на коронавирусную инфекцию, удалось установить практически случайно, - рассказывает медик. – Выяснилось это во время сбора анамнеза: оказалось, что проблемы с кожей у девочки начались вскоре после того, как COVID-19 заболели ее мама, папа и бабушка. Потом тест показал у ребенка в крови наличие специфических антител, и все встало на свои места.

Кожные проявления могут возникать как у взрослых детей, так и у младенцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примечательно, уточняет Елена Манылова, что саму болезнь девочка перенесла безо всяких симптомов: у нее не было ни температуры, ни одышки, вообще ничего, что могло бы позволить заподозрить инфекцию. Не было и никаких хронических заболеваний, которые могли бы определить ее в группу риска и, в теории, вызвать подобный эффект.

- В принципе, сам по себе этот случай не уникальный, - констатирует медик. – Кожные проявления различной степени тяжести встречаются примерно у 20 % детей на фоне различных вирусных заболеваний – точно так же, например, может проявляться давно нам известный и знакомый энтеровирус. Но для нового коронавируса такая клиническая картина прежде была нехарактерна – таких случаев описано на данный момент крайне мало.

ВЫГЛЯДИТ ТАК ЖЕ, ЛЕЧИТСЯ ИНАЧЕ

Для SARS-CoV-2 медики на данный момент выделили несколько основных типа кожных проявлений. То, что наблюдалось у недавней пациентки – круглые «бляшки» с синеватым центром и розовым ободком – одно из самых частых и распространенных. Кроме того, «постковид» на коже может маскироваться под энтеровирус – вызывать появление красных пятнышек на ладонях и стопах, губах и слизистых оболочках горла – или давать очень заметные и характерные «капиллярные» высыпания, почти не отличимые от псориаза или лишая.

- Интенсивность таких проявлений напрямую зависит от тяжести постковидного синдрома, - объясняет Елена Манылова. – В некоторых случаях нам доводилось наблюдать поражения до 85-90 % кожных покровов ребенка. И поражения серьезные: с образованием пузырей и угрозой токсического шока. Прямо сейчас, например, мы по телемедицине лечим девочку из Вологды, у которой из-за последствий коронавируса отслоилась вся кожа. Но у нее особая ситуация – там COVID-19 наложился на развитие собственного серьезного аутоиммунного заболевания.

Как именно коронавирус влияет на кожу, пока точно не известно: этот вопрос еще изучается, в том числе и специалистами самого Педиатрического университета. Скорее всего, отмечает Елена Манылова, виноваты либо воспалительные процессы в кровеносных сосудах (которыми, напомним, пронизано все тело и кожа в том числе), либо какие-то сложные аутоиммунные реакции.

Самое главное для родителей - вовремя распознать угрозу и обратиться к врачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако самыми тревожными тут выглядят два момента. Во-первых, если у ребенка нет никаких собственных хронических патологий, заранее заподозрить у него риски развития таких осложнений невозможно. С тяжестью, собственно, COVID-19 они тоже никак не вяжутся: дети сейчас, по словам Елены Маныловой, болеют в подавляющем числе своем легко, так что даже сам факт заражения медикам приходится устанавливать по эпидемиологическому анамнезу, проводят чуть ли не врачебные «расследования».

Во-вторых, последствия коронавируса очень легко спутать с настоящими кожными заболеваниями – тем же дерматитом или псориазом. А вот лечение требуется совершенно другое – и чем раньше ребенок его получит, тем лучше.

- Самое главное – вовремя среагировать, - констатирует Елена Манылова. – Если вы видите, что у ребенка что-то не так с кожей – и особенно если ничего подобного за ним раньше не замечалось и если в анамнезе есть заболевание COVID-19 у кого-то из тех, с кем он близко контактировал – немедленно обратитесь к врачу-дерматологу.