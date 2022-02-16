Юрий Андреев: «Собак целенаправленно завозят в Петербург из других регионов и бросают здесь»

С 2006 года бездомных собак и кошек в Петербурге стало меньше в три раза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Решить обостренную ситуацию с бездомными животными в России пытаются не первый год. Закон об ответственном обращении с животными в большинстве регионов не выполняется до сих пор. Коррупционные схемы в некоторых регионах приводят к тому, что собак не отлавливают и не стерилизуют, а приюты становятся пыточными и бойнями. Как итог - стаи бездомных псов продолжают бегать по городам и поселкам и нападать на людей.

После нескольких трагедий, которые произошли в начале этого года в Забайкалье, Ярославской и Астраханской областях, Госдума предложила более жестко наказывать чиновников, которые не справляются с системой отлова и стерилизации. В частности, штрафы могут увеличить до 200 тысяч рублей или вовсе заводить уголовные дела. Такое же наказание ждет владельцев животных, нападающих на людей.

В Петербурге проблема бездомности животных почти не стоит. Существующая система работает, на улицах города практически нет. Но и чиновники, и зоозащитники, и остальные взволнованы. Что будет дальше? В Смольном решили обсудить это отдельно.

«Мама» Ахилла Анна Кондратьева регулярно водит котика к ветеринару и призывает хозяев всех животных следовать их примеру. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Собак завозят из других регионов и бросают здесь»

Можно прожить в Петербурге лет десять - и ни разу не встретить беспризорную собаку. Да, случаются нападения на людей, но и те обычно происходят со стороны домашних животных.

- С 2006 года бездомных собак и кошек в Петербурге стало меньше в три раза, - рассказал начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев. - Но все 18 приютов переполнены. Собак по-прежнему можно встретить на окраинах и больших промышленных предприятиях, где они прячутся от отлова. После каждого дачного сезона очевиден всплеск. Удивительно, но собак целенаправленно завозят к нам из других регионов и бросают здесь.

В 2006 году городские власти приняли Концепцию гуманного отношения к животным и создали профильный Общественный совет. Заработала система ОСВВ: отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в прежнюю среду обитания. И приюты начали получать заметную поддержку. Прогресс произошел во многом благодаря этому.

- Гуманное отношение к животным - неотъемлемая часть культуры. Для Петербурга это важно в том числе потому, что мы культурная столица, - отметил вице-губернатор Борис Пиотровский. - Необходимо заниматься просвещением и больше рассказывать людям о том, что такое ответственное обращение с животными и как его практиковать.

Люби, кастрируй по акции

Совсем скоро начнется международная акция SpayDay. Она посвящена как раз ответственному отношению к животным, их стерилизации и кастрации. Праздник проводят в последний вторник февраля. Сейчас он выпадает на символичную дату 22.02.2022. В Японии одновременно с этим будут отмечать День кошек. Любопытно, что на японском 2-2-2 звучит как «ни-ни-ни» - это напоминает местным мяуканье кота.

Очаровательный кот-оракул из Петербурга планирует и в этом году присоединиться к акции Spay Day. Фото: Олег ЗОЛОТО

Итак, в этот день можно будет кастрировать или стерилизовать животное на особых условиях. Операция обойдется дешевле обычного или даже бесплатно - за счет пожертвований и грантов.

Впервые в России Spay Day запустили как раз петербуржцы. Это случилось 8 лет назад. Сейчас к ней присоединились уже 67 регионов страны и 470 ветеринарных клиник.

- Обычно во время акции приносят в клиники кошек. На втором месте собаки. Дальше по популярности - хорьки, еноты, морские свинки и кролики, - рассказывает Анна Кондратьева, инициатор Spay Day и по совместительству мама кота-оракула Ахилла.

Кастрация и стерилизация продлевают животным жизнь. И делают город более безопасным. Например, окажись домашняя собака на улице, у нее будут рождаться щенки по 12 штук за один помет. За год это может случиться три раза.

- Люди перекладывают на животных свои комплексы и мироощущения. Не стоит так делать. Вы можете смело кастрировать животное в любом возрасте, начиная с 5-6 месяцев, - отмечает Анна Кондратьева.

Все звездные и работающие животные прошли через операцию. Так, кастрирован и вакцинирован кот-оракул Ахилл. Это помогает ему сосредоточиться на карьере - говорят ветеринары. Эрмитажный кот не только предсказывает исход футбольных матчей, но и работает фелинотерапевтом: ездит по хосписам и детским домам.

КСТАТИ

Коты работают в 20 учреждениях культуры Петербурга. В одном Эрмитаже официально числятся 50 животных. Некоторые из работников культуры были бездомными и устроились в музей, театр или библиотеку благодаря соцпроекту Республике кошек.

Премия-перепись служебных котов Котокультурная столица собрала в прошлом году 5000 участников со всей России. В итоге даже разработали Карту котокультурных мест Петербурга.

Признают заслуженными работниками петербургской культуры: кошку Фросю из библиотеки Маяковского, Анжелину из Академической капеллы, Федора из Театра дождей.