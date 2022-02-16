Пандемия дала Петербургу шанс заработать на российских туристах

Только в прошлом году общая прибыль достигла 234 миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристический бизнес в Петербурге и во всей стране переживает не простые времена. Дела стали плохи начиная с 2020 года, как в нашу жизнь пришел коронавирус. Однако индустрия уже начала подниматься с колен, пусть в Северной столице и стало меньше иностранцев, но гостей в городе на Неве увеличилось – и все это россияне. О том, чем культурная столица привлекает внутреннего туриста и на чем зарабатывает, рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM.

НЕ ЭРМИТАЖЕМ ЕДИНЫ

По словам Корнеева, пандемия стала для туристического бизнеса Петербурга настоящим вызовом. Пришлось придумывать новые фишки и проекты, чтобы привлечь к себе российского туриста. В 2020 году в России заработал «Туристический кэшбек», когда люди могли возвращать до 20 тысяч рублей за отдых по стране, в программе принимала участия и Северная столица. Благодаря этому город на Неве в 2021 году посетили 6 миллионов человек, это даже больше чем в допандемийные времена.

- Если в 2019 году их было только всего 10 миллионов, половина из них иностранцы, а российских 5,8 миллионов. То есть в год пандемии российских туристов стало больше. Много было туристов из Карелии, большое количество гостей с юга. То есть все ехали в Сочи и Крым, а местные к нам. Мы восстановили внутренний туризм, - заметил глава комитета. – В большей части это благодаря «Туристическому кэшбэку». Ведь туристические фирмы тоже активно включились, если в первых этапах программы участвовали несколько фирм, сейчас их несколько сотен: санатории, гостиницы, туры. Думаем продлевать ее.

Еще Петербург начал активно сотрудничать с Москвой и запустили проект «Две столицы – миллион впечатлений». По словам Сергея Корнеева, мы перестали конкурировать с соседями и начали дружить. Это тоже принесло свои плоды. Так, например, приезжающий в Москву путешественник сразу же мог узнать от своего туроператора о том, какие активности предлагает Санкт-Петербург, и таким образом он получает возможность разнообразить свою поездку.

А тем, кто не смог приехать в Петербург самостоятельно, мог побывать в городе белых ночей виртуально. Туристов привлекали яркими событиями, в онлайне провели «Алые паруса», трансляцию посмотрели миллионы человек со всего мира. Но комитет работает и над тем, чтобы Петербург в глазах современного туриста был не только Эрмитажем и городом с белыми ночами, но и другими местами. Например, гостям нравится посещать культурное пространство «Новая Голландия» или Кронштадт.

Петербург столица уличного искусства. Пока власти пытаются узаконить свободных художников и обернуть граффити на зданиях в свою пользу.

- Мы эту тему со своей стороны обсуждали ни раз. Безусловно мы анализировали опыт других городов, где-то это не контролируемое творчество, где-то выделены специальные места. Я за то, чтобы в городе были специальные места для граффити. Сейчас мы обсуждаем с собственниками гостиничных комплексов возможность проведения разных акций для творчества. Думаю, что к весне мы определимся с легальными местами в Петербурге. Гостиницы ориентируются на молодежную аудиторию, но они хотят, чтобы рисунки согласовывались с ними, - ответил чиновник.

Петербургу удалось хорошо заработать на туристическом бизнесе. Только в прошлом году общая прибыль достигла 234 миллиарда рублей. Пусть россияне оставляют в гостиницах или в кафе гораздо меньше денег, чем иностранец, зато это стабильно.

- Эти деньги туристы тратили на гостиницы, экскурсии и музеи. Это колоссальная цифра. Деньги ведь пошли в бюджет. А по результатам опросов, гости планируют вернуться в Петербург еще раз, потому что им все здесь понравилось, - заключил Сергей Корнеев во время эфира.