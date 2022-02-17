В Петербурге пенсионер обвинил врачей скорой помощи в краже золотых зубов его жены

Пенсионер заявил в полицию, что после визита врачей у него пропали драгоценности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красногвардейского района Петербурга проверяет историю с пропажей золотых украшений у пожилой пары. С заявлением обратился 73-летний мужчина, сообщивший, что драгоценности исчезли после визита бригады врачей скорой помощи.

- Днем 16 февраля в полицию обратился пенсионер 1948 года рождения с заявлением о том, что 13 числа его супруга почувствовала себя плохо, после чего он вызвал скорую помощь. Во время осмотра жены врач попросил заявителя выйти из комнаты, чтобы сделать ЭКГ. На следующий день мужчина обнаружил отсутствие в прикроватной тумбочке сумочки супруги, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам пенсионера, после визита медиков исчезли золотые дореволюционные часы, две пары золотых сережек, три штуки обручальных колец, золотая цепочка и даже семь золотых зубов.

Пропала и награда - Георгиевский крест, бывшей высшей наградой для солдат и офицеров за боевые заслуги и за храбрость в царской армии.

Сейчас следователи выясняют, какая именно бригада скорой приезжала на вызов, и куда могли пропасть драгоценности.