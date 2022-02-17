Пик коронавируса в Санкт-Петербурге пройден, заболеваемость снизилась в четыре раза

Пик пятой волны в Петербурге пройден. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица прошла пик заболеваемости коронавирусом, но пятая волна пандемии еще на закончилась. Об этом на пресс-конференции заявил проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков. В Политехе была просчитана математическая модель ситуация с распространением ковида в России.

- У нас были еженедельные приросты до 128 %. Последняя неделя дала прирост 19,5 % - то есть, заболеваемость замедлилась практически в четыре раза. В Москве пик был 7 февраля. В Санкт-Петербурге он пришелся на 14 февраля. В этот день было 270 854 активных больных, - отметил Алексей Боровков.

По его словам, с 16 февраля наметился перелом – количество выздоровевших превысило число заболевших. В ближайшее время новых пиков заболеваемости ученые не предвидят, но при условии отсутствия внешних факторов – новых штаммов, завезенных из-за границы.

- Судя по прогнозной модели, новых вспышек не будет - математическая модель дает плавное затухание заболеваемости. Тем не менее новые вспышки возможны, но чтобы они случились, нужно какое-то внешнее воздействие. Например, возникновение нового штамма. Поэтому с тревогой смотрим на открывающееся воздушное сообщение между странами, из которых этот штамм могут к нам завезти. Тогда может запуститься новая волна. Однако есть вероятность, что если новая волна и придет, она будет короче, чем все предыдущие, но при этом сам пик заболеваемости будет выше - именно так развивались все предыдущие волны, - отметил ученый.

Что касается последствий пятой волны, то они будут ощущаться до начала лета.

Отметим, что на 17 февраля в городе выявлено 16 595 новых случаев коронавируса. Выздоровел 27 271 пациент.