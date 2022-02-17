Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев - о серебре российских биатлонисток в Пекине: «Это сенсация!»

Россиянки завоевали серебро. Фото: REUTERS

Олимпийский чемпион по биатлону (1984 и 1988 годов) и глава федерации биатлона в Петербурге Дмитрий Васильев не смог сдержать восхищения после удачного старта в эстафете женской сборной на Олимпиаде в Пекине 16 февраля. Россиянки завоевали серебро.

- Замечательная гонка. Всегда говорил, что наши девчонки должны оказаться на пьедестале. У нашей команды был наиболее сбалансированный состав, и они это подтвердили. Молодцы! Я им аплодирую. – Была мысль, что Миронова не очень отстреляется, но не думал, что на штрафной круг зайдёт - очень обидно. В случае женской команды - очень хороший результат. Мало, кто думал, что наши смогут стать серебреными призерами. Это сенсация.

Напомним, до этого Дмитрий Васильев в пух и прах раскритиковал главного тренера женской сборной по биатлону Михаила Шашилова. По словам чемпиона, его коллега не имеет широкого опыта для подготовки тех, кто будет представлять страну на мировых аренах.

Но при этом, пока наши спортсмены показывают неплохие результаты в Пекине. Сейчас на счету российских биатлонистов три бронзовые и одна серебряная медаль. Ранее на третью ступеньку пьедестала становились Эдуард Латыпов в гонке преследования, а также российские команды в смешанной и мужской эстафетах.

Дмитрий Васильев отметил одну из самых нервных гонок российских биатлонистов. 16 февраля мужская команда обидно упустила золото и завоевала лишь бронзу.

- Вчера весь валидол был съеден и реанимобиль стоял рядом с домом. Я такого давно не помню. Это теперь остается в истории на века как анти-пример, - добавил Васильев.