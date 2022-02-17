Почему тренер Алексей Мишин просил Ханю не прыгать четверной аксель на Олимпиаде

Российский тренер признался, что консультировал японского фигуриста перед Олимпиадой в Пекине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Российский тренер Алексей Мишин признался, что консультировал японского фигуриста перед Олимпиадой в Пекине. К легенде фигурного катания обратился 27-летний Юдзуру Ханю, чтобы тот поставил ему четверной аксель. Спортсмен хотел стать первым в мире участником, кто сделает этот прыжок в четыре с половиной оборота на ОИ.

- Я отговаривал Ханю прыгать. У Юдзуро были все шансы завоевать медаль, но ему нужно было не это. Он хочет войти в историю ни как трехкратный чемпион, а тем, кто открыл форточку в будущее фигурного катания, - заявил «КП-Петербург» тренер Алексей Мишин.

В итоге Юдзуру Ханю не завоевал медали, став лишь четвертым в личном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Российские фигуристы выступили еще скромнее: восьмую строчку занял Евгений Семененко, воспитанник Алексея Мишина.

К слову, Алексей Мишин воспитал нескольких олимпийских чемпионов, таких как Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, также у легенды спорта занимается Елизавета Туктамышева. Фигуристку называют повелительницей тройного акселя.

По мнению Мишина, четверной аксель пока непостижим фигуристам. Чтобы его исполнять, необходимо изменить подход к технике прыжка.

- Это ломает представление человека. Что для этого надо? Новый метод, новый подход к исполнению прыжка может привести к исполнению чистого прыжка. Где этот механизм? Я всю жизнь изучаю прыжки. Нужен принципиально новый метод. Какой это метод? Я не знаю, — добавил он.