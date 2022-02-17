Личный психолог фигуристки Валиевой: Камила училась бороться с прессингом с детства, но такой удар не выдержал бы и взрослый

Камила Валиева заняла 4-ое место на Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

15-летняя фигуристка из России Камила Валиева стала главной звездой Олимпиады в Пекине. Но для нашей национальной сборной она, конечно, была еще и главной претенденткой на медаль высшей пробы. Пока не грянул скандал с якобы допингом спортсменки и его не успели растиражировать все зарубежные и некоторые российские СМИ. Начались долгие и мучительные разбирательства. Все это время юная Камила мучительно ждала – допустят ли ее к соревнованиям в индивидуальной программе. А страна гадала, как скажется все эти издевательства на самом подростке. И вот итог – 4 место и слезы маленькой Камилы.

«КП в Петербурге» нашла женщину, которая утверждает, что была детским психологом спортсменки. Она рассказала, как Камила Валиева готовилась к самому главному старту в своей карьере, чего боялась и как споткнулась об прессинг западных спортивных чиновников.

«БОЯЛАСЬ ВЫСОКО ПРЫГАТЬ»

- Камилу ко мне привела ее мама Алсу, мы с ней были знакомы, - рассказала «КП - Петербург» психолог. – Это было в три года, потом мы с ней дружили долгое время. Сразу скажу, что Камила абсолютно здоровый ребенок. У нее не было никаких комплексов, никаких психологических проблем. Единственное, конечно, как маленький ребенок, она боялась прыгать высоко, но это обычно и типично для всех детей. Она училась делать тройные прыжки. Как бы ни было, а в конце концов девочка преодолела свой страх. И как вы видите, она лучше всех прыгает теперь.

Камила и ее мама Алсу Фото: СОЦСЕТИ

Все эти годы Камилу поддерживала мама. Именно она работал над тем, чтобы мечта дочери сбылась.

- Мама никогда ни чем не ограничивала Камилу, - поясняет психолог. – Дело в том, что изначально Камила ходила в балетную школу и занималась хореографией. И ей предлагали там остаться, так как она делала большие успехи. Но Камила как-то пришла на фигурное катание, и это стало ее любимым занятием. Она попросила маму купить коньки и стала заниматься. Камила, насколько помню, была болезненным ребенком, поэтому спорт был нужен, чтобы здоровье укрепить. Так, наверное, рассуждала мама. И все сошлось.

Как утверждает психолог, общавшаяся с семьей Камилы, мама почти в одиночку поднимала будущую чемпионку.

Камила с детства мечтала об Олимпиаде Фото: СОЦСЕТИ

- Папа с ними не жил, так случилось. Но мать с отцом общались по телефону, у них были неплохие отношения. И как-то я спросила у Камилы: «У тебя есть обида на отца?» Камила говорила – нет. Она очень мудрая. Дедушка и бабушка тоже большое участие принимали в ее жизни. Там действительно дедушка больной – сердечник, как и говорит мама, рассказывая, что тот самый препарат в пробу на допинг попал из-за его лекарств. Это правда.

При этом Камила, несмотря на занятость в спорте, успевала хорошо учиться в школе.

- Успевала делать уроки, училась без троек, хоть в школу и редко ходила, - делится психолог. - Это успешный во всем человек.

«УЧИЛА БОРОТЬСЯ С ПРЕССИНГОМ С ПОМОЩЬЮ ЦИСКАРИДЗЕ»

Мать Камилы делала все, чтобы дать возможность Камиле выступать на льду и покорять новые вершины.

- Мама переехал в Москву ради Камилы, ей было очень тяжело, - продолжает знакомая матери Камилы. - И дело тут не в деньгах. Мать фигуристки работала бухгалтером и была большой трудягой. На материальные недостачи не жаловалась. Но когда ребенок такой серьезной задачей занимается, у мамы все ресурсы и все силы направлены на дочь. Мать погружалась не в свою жизнь, а в жизнь своего ребенка. Наверное, ей было нелегко.

Камила расплакалась после поражения Фото: REUTERS

Однако несмотря на все трудности, чемпионство и Олимпиаду Камиле прочили еще с малых лет.

- У нее с первого дня были мысли об Олимпиаде. Она всегда шла к этому. Какой воробушек не мечтает быть орлом? Любой спортсмен думает об Олимпиаде. И я однажды сказала ей, что она станет олимпийской призеркой. Ей было 7 лет, и она на это скромно улыбнулась. И когда мама уехала в Москву из Казани, все поняли, что Камила не любитель, а уже профессионал. Она перерастала своих тренеров. И потом, когда Камила выиграла чемпионат России, мы говорили по телефону. Камила сказала: «Я не ожидала, что это правда будет». Так началась ее большая карьера.

При этом психолог уверена, что прессинг со стороны СМИ тяжело сказался на спортсменке.

- Прессинг – это действительно сложно. Я однажды сказала Камиле: «Послушай интервью Николая Цискаридзе, сколько ему пришлось пережить, чтобы дойти до того, к чему он шел. Ты должна быть готова, психологически нужно быть готовой к прессингу». Просто Камила очень дружелюбная, стеснительная, всегда улыбается, хохочет. И если она в соревнованиях конкурирует, то за пределами льда она со всеми спортсменками дружит. А тут что началось? Эта истерия скажется на любом, даже взрослом человеке. И после всех этих новостей я маме писала, спрашивала, нужна ли помощь с моей стороны, но она отказалась.

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