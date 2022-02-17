Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву после обидного поражения на Олимпиаде

фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала обидное поражение Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала обидное поражение Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Напомним, после короткой программы юная фигуристка успешно лидировала в таблице, несмотря на раздутый скандал с допингом. Однако на произвольной программе российская звездочка дрогнула, допустив два падения после тулупов и еще нескольких ошибок.

Звездная коллега Валиевой Туктамышева как никто знает, какие взлеты и падения могут быть в карьере фигуристки. В своем Instagram-аккаунте Елизавета поздравила Анну Щербакову с победой, Александру Трусову с «серебром», а Камиле посвятила отдельные строки с поддержкой.

- Сердце разрывается за Камилу. Даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное, самое важное сейчас в такой момент – оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе! Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть… - написала Туктамышева.

Не знаем как вы, уважаемые читатели, а редакция «КП-Спорт» считает, что отсутствие медали у Валиевой – это самая большая несправедливость текущей Олимпиады.