Не сметана, а одно название. Результаты проверки «Общественного контроля», которые будут полезны перед Масленицей

Общественная организация из Петербурга «Общественный контроль» проверила сметану на качество. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не за горами Масленица (в 2022 году она продлится с 28 февраля по 6 марта) и каждая хозяюшка готовится к блинной неделе. Кто-то любит блинчики с икрой, сгущенкой и вареньем, но, пожалуй, самой традиционной добавкой к этому блюду служит сметана. Общественная организация из Петербурга «Общественный контроль» проверила этот продукт на качество - и вот что получилось.

Из десяти марок кисломолочного продукта уже в лаборатории вопросы возникли к составу пяти образцов.

Первой подделкой оказалась «Пятигорская сметана» торговой марки «РусМолоко» хоть и стоила она 89 рублей за литр. Эксперты отметили отсутствие молочного вкуса и запаха. На производителя пожаловались в Роспотребнадзор, с просьбой прекратить продажу сметаны.

В два раза дороже – в 170 рублей за килограмм – оценили поддельную сметану 20% торговой марки «АМК». Фальсификат, в котором также не был обнаружен молочный жир, продавался полке с обозначением «Продукция без заменителя молочного жира». Вкус у нее оказался невыраженным кисло- молочным и «с наличием постороннего привкуса».

Заменитель жира обнаружили у частной торговой марки «О’КЕИ daily», изготовитель ООО «Торжовскиймолочный комбинат «Тверца». Кроме того, массовая доля жира продукта оказалась в два раза ниже заявленного значения: 10% вместо 20%. Так что, если вы любите сметану пожирнее, то этот вариант не ваш.

Обманул покупателя и ООО «Тырновскиймолочный завод», вместо 15% массовой доли жира, там всего 11%. Такая же история случилась и с торговой маркой «Крестьянские узоры», которые завысили жирность на 2%.

- Перед тем как молоко перерабатывают на сметану, его нормализуют до нужной жирности с помощью специального оборудования – сепаратора-нормализатора. И чем ниже жирность сметаны, тем меньше для его приготовления требуется молока. Занижение жирности продукта является информационной фальсификацией и нарушает права потребителя, - рассказал КП-Петербург профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

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Как показали результаты экспертизы ГОСТУ соответствовали лишь пять образцов. Это сметана «Пискаревская» (ООО «Пискаревскии молзавод») из Санкт-Петербурга и четыре образца сметаны из Ленинградской области: «Зеленая линия» (АО «Племеннои завод «Красноозерное»), «Приневское» (ЗАО «Пламенной завод ПРИНЕВСКОЕ»), «Митек» (ООО «МОЛПРОМ») и сметана 20% (ООО «ГАЛАКТИКА»). Эта продукция сделана из молока и не имеет никаких добавок в составе.