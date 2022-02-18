Ургант пошутил про штрафы для голых пассажиров в метро Петербурга

Иван Ургант поиронизировал на счет новых правил поведения в петербургском метро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телеведущий Иван Ургант опять обратил внимание на родной Петербург. На этот раз он не смог пройти мимо новых правил поведения в метрополитене, которые на днях обсуждал городской парламент. В частности, в списке появился пункт на запрет проезда в метрополитене без одежды и обуви.

- Власти Петербурга хотят ввести штрафы для голых пассажиров в метро. Для тех, кто с «ветерком». Разброс от 100 до 5000 рублей, потому, что люди разные бывают. Есть такие, что 100 рублей заплати и иди дальше. А другим ты сам пять тысяч дашь, чтобы только подзадержался в вагоне, - пошутил Ургант в своем шоу на Первом канале.

Впрочем, законодательная инициатива вызвала у Ивана и вопросы: «А что делать рассеянному с улицы Бассейной?». Таких людей, по мнению шоумена, в Петербурге много.

- Всю ночь убирал снег, устал, забыл одеться с утра. Сел в метро голый, заснул. Проснулся, спрашивает: «Что за станция такая, «Площадь Ленина», «Лесная»? А пассажиры говорят: «Это город Ленинград. Вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите», - поиронизировал Ургант.

Напомним, что согласно новым нормам, в петербургскую подземку перестанут пускать голых, босых пассажиров. Людей в зловонной одежде и с таким же «ароматным» багажом. Отметим, что штраф за это предусмотрен в размере от 100 до 500, а не 5000 рублей.

Тем же документом будет запрещено запускать в метро беспилотные летательные аппараты, разводить открытый огонь и проводить массовые культурные и спортивные мероприятия. Последнее - без согласования.

Зато в метрополитене могут разрешить петь уличным музыкантам.

Законопроект вызвал множество вопросов и был принят в первом чтении, но с оговоркой о его дальнейшей доработке.

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