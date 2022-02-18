У петербуржцев появилась новая идея, где разместить Судебный квартал

Судебный квартал появится на Тучковом буяне. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не удается получить льготу, оплата за мусор кажется несправедливой, проекты новостроек мозолят глаза - своим раздражением люди поделились в прямом эфире передачи «Накипело» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM. А мы попробовали найти ответы на некоторые вопросы.

Налоговая грозит пенсионерке уголовным делом

Светлана Николаевна

- У меня не только наболело, меня просто трясет от налоговой инспекции. Мне 80 лет, и мне уже два года приходят квитанции на уплату налога на имущество. Это притом, что пенсионеры давным-давно освобождены от него! Мне даже грозят судом. Дословно: «Налоговый орган предупреждает, что в случае неуплаты направит материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». Может, государство разбогатеет на моих копейках?

УФНС России по Санкт-Петербургу

- Пенсионеры независимо от возраста освобождаются от налогов на имущество. Но эта льгота распространяется только на один объект каждого вида: на одну квартиру, гараж, дачу, хозяйственную постройку.

Например, если у пенсионера в собственности есть квартира, дом и гараж, его полностью освобождают от имущественного налога. Но если у него две квартиры и дом, то налог за одну из квартир необходимо платить. Вы можете сами выбрать льготный объект. Или же скидка будет действовать для той квартиры, налог на которую выше.

Чтобы получить льготу, не нужно писать заявление. Она действует автоматически: ФНС получает данные от Пенсионного фонда.

Если вы пенсионер, но с вас требуют платить налог за единственную квартиру, напишите заявление в ФНС. Это можно сделать через интернет, по почте, в МФЦ или офисе налоговой службы. Переплаченные деньги вам должны вернуть. Для этого необходимо написать отдельное заявление.

Бабушек обдирают как липку?

Людмила Алексеевна

- Я хочу высказаться от имени одиноких пенсионеров, с которых будут драть в три шкуры за оплату мусора. У меня квартира около 60 метров. И я одна должна за эти метры платить. Я ожидала, что в 2022 году изменят оплату - по количеству людей живущих. Но нет, все осталось по-старому, потому что так легче содрать денег ни за что. Я полгода живу на даче, там тоже плачу. Содержу все сама, 80-летняя пенсионерка. Привожу справку, что я жила на даче - не признают ее. Я всегда была простой трудящейся, а с меня деньги дерут только так.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

- Расчет единого тарифа основан на постановлении правительства России и методических указаниях Федеральной антимонопольной службы.

Регионального оператора выбрали по результатам конкурса. Система тендеров должна обеспечить самые выгодные условия для людей.

Тариф для жителей напрямую зависит от стоимости услуг компании. Комитет провел экспертизу всех экономических обоснований: это расходы на перевозку мусора, обработку, захоронение и т.д. Многое в свою очередь зависит от тарифов, установленных правительством Ленинградской области и правительством Петербурга.

Экспертиза показала, что стоимость услуг регионального оператора экономически обоснована.

Тариф един для всех жителей Петербурга, вне зависимости от социального статуса. Но если ваши расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 14% от дохода семьи, вы имеете право на субсидию из городского бюджета. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление через «Городской центр жилищных субсидий» или МФЦ.

Лучшее применение «арктическому гектару»

Евгений

- Я хотел бы узнать насчет бесплатного гектара за полярным кругом. Если это правда, я готов отдать свой гектар тем, кто хочет построить Судебный квартал на Тучковом буяне. И я уверен, у меня найдутся последователи. Да и нашим депутатам места там хватит.

КП-Петербург

- Действительно с 1 февраля каждый житель России получил право на 1 бесплатный гектар земли в Арктике. Участок можно выбрать в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округе, Республиках Карелия и Коми. Для коллективных заявок - особые условия.

Предполагается, что вы там что-либо построите, займетесь предпринимательством, откроете туристический проект, увлечетесь сельским хозяйством.

Выбрать участок можно на сайте.

НЕ ПРОПУСТИ!

Что еще волнует петербуржцев - слушайте в программе «Накипело!» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM по будням с 21.00 до 21.45 или в группе «КП в СПб» в ВКонтакте. Звоните в прямой эфир: 8 (812) 655-50-05.