Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии прошел в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня в Cеверной столице завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии. В линейке олимпиадных дисциплин «Технология» всегда была специфическим направлением, так как связано оно с работой руками, с творчеством, фантазией, наукой и изобретением. Все это как нельзя тесно сопряжено с работой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, который проводит региональные и заключительные этапы Всероссийских олимпиад на своих площадках седьмой год подряд.

В этом сезоне СПбГУПТД выступил организатором практической части состязания для девушек, а также этапа защиты проектов для 124 школьников 8-11 классов Ленинградской области. Призеры и победители регионального этапа становятся претендентами на выход на всероссийский уровень олимпиады, лауреаты которой получат льготы при поступлении в вузы, в том числе возможность поступления без экзаменов, а также смогут претендовать на получение гранта Президента РФ.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Еще вчера в корпусе СПбГУПТД на Садовой, 54 кандидатки на победу в номинации «Культура дома, дизайн и технологии» выполняли основные конкурсные испытания: практическую работу по обработке швейного узла, тестирование и моделирование изделий. Завершающий же день олимпиады был ознаменован защитой авторских проектов. В них приняли участие как номинанты по культуре дома, дизайну и технологии, так и по технике, технологии и техническому творчеству.

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам остается одной из самых престижных в России. Целями соревнования являются поддержка творчески одаренных детей, приобщение школьников к научной деятельности, а также формирование умений создавать конкурентоспособные продукты и технологии, значимые для развития страны.