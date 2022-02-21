В Фольксваген Центрах ВАГНЕР рассказали о «мужских» автомобилях.

По данным аналитического агентства Автостат, в 2018-2020гг. доля мужчин за рулём составляла около 70%, женщин — чуть более 30%. У официальных дилеров Volkswagen в Санкт-Петербурге в Фольксваген Центрах ВАГНЕР-выяснили, на что обращает внимание сильный пол при выборе авто.

Традиционно у автолюбителей представление о «мужских» и «женских» автомобилях сводится к цвету, дизайну и габаритам транспорта. При опросе посетителей Фольксваген Центров ВАГНЕР удалось выяснить, что с факторами гендерного деления не все так очевидно.

Размер имеет условное значение

Общественное мнение по-прежнему считает, что мужчинам подходят крупные внедорожники в противоположность «аккуратным» дамским моделям. Реальность вносит коррективы.

Современные модели Volkswagen отвечают требованиям и пожеланиям и мужской, и женской аудитории. Не исключение даже крупный новый Volkswagen Teramont. В то же время оба пола отмечают запоминающийся экстерьер Volkswagen Tiguan, как один из лучших унисекс-дизайнов в классе.

На практике решающим фактором для мужчин становится вопрос применения габаритов. Выбор больших автомобилей обосновывается не потому, что «так солиднее», а наличием просторного салона, мест для всех членов семьи или большой компании, багажником под габаритные вещи и так далее.

Мужчины все меньше придерживаются стереотипов в восприятии кузова. «Внедорожник — это хорошо, но иногда он просто не нужен», — замечают люди, выбирающие Volkswagen Passat.

«Большая машина? Если на каждый день и в городе, то есть свои минусы». «Это мой первый автомобиль, мне комфортнее с такими габаритами», — отмечают покупатели Volkswagen Polo.

Лучший цвет – черный?

В чем солидарны покупатели сейчас, так это в практичности спокойных цветов. Черный, серебристый, белый — пока лидируют. Пока. В последнее время желание выделяться в потоке говорит свое слово. Чтобы дать альтернативный выбор и удовлетворить широкий круг потребностей, палитра модельного ряда Volkswagen насчитывает свыше десятка вариантов.

Например, оранжевый Energetic нового Volkswagen Taos выбирают те, кому по душе нетривиальный и динамичный внешний облик автомобиля. Солидный винный оттенок Malbec Red у Volkswagen Touareg находит отклик у водителей за выразительность и благородную эстетику. Причем, как раз мужчины находят этот цвет отличной и уместной альтернативой черному.

Выбор цвета, так или иначе, сводится ко вкусу. А фактор индивидуальности все больше проявляется и во вкусах, и в потоке, и в заказах на альтернативные цвета.

«Какая-то явная гендерная градация де-факто осталась в прошлом, – рассказали представители Фольксваген Центров ВАГНЕР. – Деление если и есть, то условное. Автомобиль может быть как инструментом, упрощающим жизнь своего владельца, так и средством самовыражения. А все чаще – и то, и другое. Пожалуй, именно это и ценят мужчины сейчас. Эту прогрессивную философию Volkswagen и воплотил в своём актуальном модельном ряду"

Адреса Фольксваген Центров ВАГНЕР: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское шоссе, 157А).

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