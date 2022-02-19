ТОП-10 идей, что подарить мужчине на 23 февраля

Подобрать оригинальный и полезный подарок мужчине на 23 февраля – непростая задача. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лучший подарок – тот, который будет полезным и приятным. Сложность в том, что порадовать современного мужчину очередным гелем для душа, пеной для бритья или носками уже не получится. Ломаете голову, что подарить на 23 февраля? Мы собрали несколько универсальных идей для подарков на любой вкус, цвет и бюджет. Надеемся, вы найдете среди них подходящие варианты.

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Наушники давно стали незаменимым атрибутом повседневной жизни - они нужны на работе, в дороге, на отдыхе. Из-за частого использования наушники могут сломаться, а «одно ухо» постоянно теряется. Так что лишним такой подарок точно не будет. Наушники сегодня можно купить по самой разной цене, но в любом случае нужно внимательно изучить технические характеристики. Беспроводные модели дают большую свободу действий и не раздражают вечно запутанными проводами - они отлично подойдут для деловых людей и городских жителей. Для тех, кто не всегда может позволить себе зарядить гаджет или предпочитает классику, лучше подойдут проводные модели.

Новый гаджет будет долго радовать вашего мужчину. Фото: freepik.com.

СМАРТФОН

В жизни современного мужчины смартфон является неотъемлемым помощником. Это и общение с близкими, и решение рабочих вопросов, и навигатор, и камера, и банковская карта. Так что гаджет должен отвечать всем запросам, а 23 февраля отличный повод подарить современный смартфон. Тем более, что купить гаджет можно по очень привлекательным условиям. Например, в салонах Tele2 в период праздников действует специальное предложение, благодаря которому приобрести мобильный телефон можно с выгодой до 5 500 рублей, да еще и получить подарок к покупке.

СПОРТИВНАЯ СУМКА

Все больше мужчин сегодня отдают предпочтение здоровому образу жизни, предпочитают активный отдых. Для таких представителей сильного пола спортивная сумка станет приятным и практичным подарком. При выборе учитывайте ритм и стиль жизни того, кому ищете подарок. Автомобилистам или любителем передвигаться по городу на такси подойдет большая модель со множеством отделений, в том числе для обуви и для контейнеров с едой. Если же мужчина много ходит пешком, то лучше обратить внимание на сумку-рюкзак, которую можно носить в руках или за спиной.

Фитнес-браслет поможет следить за здоровьем и поддерживать форму любому мужчине. Фото: онлайн-гипермаркет KotoFoto.ru.

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ

Эти гаджеты весьма удобны и полезны. Вне зависимости от того, какой образ жизни ведет мужчина и насколько активно занимается спортом, такой подарок придется ему по душе. Например, фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC помогает следить за качеством сна, учитывать расход калорий и количество пройденных шагов. Впервые благодаря большому AMOLED дисплею можно установить на фон изображение любимого человека, домашнего питомца или любимой картины. Заказать фитнес-браслет можно на сайте онлайн-гипермаркета kotofoto.ru по цене всего 4050 рублей с учетом скидки. Кому-то такой подарок поможет лучше понять свой организм и самочувствие, а для кого-то, возможно, станет стимулом начать вести более активный образ жизни.

ОДЕЯЛО-АНТИСТРЕСС

Тренд последних лет и крайне полезная вещь для городского жителя, подверженного постоянному стрессу - утяжелённое одеяло. Одеяло с дополнительным весом за счет давления на тело помогает регулировать центральную нервную систему, позволяет быстрее расслабиться и заснуть, продлевает фазу глубокого сна, снижает кортизол и способствует выработке мелатонина и серотонина. При выборе важно следовать правилу: вес одеяла должен составлять 10% от веса плюс 0,5 - 1 кг. Такой подарок точно будет оригинальным и подойдет даже тому мужчине, у которого уже все есть.

С помощью одного универсального чемоданчика можно починить почти всё, что угодно. Фото: онлайн-гипермаркет KotoFoto.ru.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

В любом домашнем хозяйстве найдется множество вещей, которые периодически надо чинить или настраивать. Можно каждый раз покупать новый инструмент, необходимый для конкретной задачи. А можно пользоваться готовым набором, в котором есть самые необходимые приспособления. Поэтому набор ручного инструмента - наилучший презент для мужчины, а также удачное вложение в жизнь дома. Хороший вариант - набор инструментов Bort BTK-100, состоящий из 100 наименований. С его помощью можно выполнить любые сантехнические работы, заменить или отремонтировать электрику, собрать деревянные конструкции. Инструменты помещены в прочный и стильный кейс, который удобно брать с собой в дорогу. В онлайн-гипермаркете kotofoto.ru подарок обойдется всего в 3500 вместо 4000 рублей.

ДОМАШНИЙ ХАЛАТ ИЛИ ПОЛОТЕНЦЕ

Приятный и полезный подарок практически для каждого мужчины - свободный уютный халат и правильное банное полотенце. Интересной альтернативой станет мужской банный килт - полотенце, которое фиксируется на талии с помощью застежек. Удобно, практично и оригинально. При покупке одежды для бани и душа обязательно обращайте внимание на состав - ткань должна быть 100% натуральная, никакой синтетики.

Беспроводное зарядное устройство – это универсальный подарок, который точно пригодится. Фото: freepik.com.

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Беспроводная зарядка - отличный выбор для подарка близкому человеку, другу или коллеге по работе. Практичный, не банальный и актуальный презент. Достаточно просто положить смартфон на зарядную поверхность - процесс зарядки начнется автоматически. И никаких проводов! Такой полезный гаджет поможет держать стол или прикроватную тумбочку в порядке. Беспроводную зарядку можно выбрать для автомобиля - в виде держателя или подстаканника. При выборе обращайте внимание на мощность зарядного устройства, наличие внутренней защиты (перегрев, посторонние предметы), материал выполнения, внешний вид. Если смартфон не поддерживает беспроводную зарядку по умолчанию, подберите специальный чехол или пленку, которые адаптируют любой телефон к стандарту беспроводной зарядки.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЭМОЦИИ

Если вы считаете, что самый правильный подарок – теплые воспоминания и захватывающие ощущения, то можно рассмотреть варианты подарков-впечатлений. Игра в страйкбол или пейнтбол подарит адреналин и азарт, позволит выплеснуть раздражение, накопленное в рабочие будни, станет отличной тренировкой в удовольствие. Урок стрельбы из лука, пневматики или даже огнестрельного оружия – тоже отличный подарок. Сеанс расслабляющего массажа поможет расслабить тело и голову, улучшит кровообращение. Дарить впечатления - интересно, полезно и приятно. А что еще нужно для хорошего подарка!

Приставка Sony PlayStation 5 станет одним из самых запоминающихся подарков для мужчины в любом возрасте. Фото: онлайн-гипермаркет KotoFoto.ru.

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

Подарить игровую консоль настоящему поклоннику гейминга - сделать еще одного человека на 23 февраля по-настоящему счастливым. Особенно если в качестве подарка выбрать игровую приставку Sony PlayStation 5 825Gb в онлайн-гипермаркете kotofoto.ru, тем более сейчас в магазине действуют скидки. Конкретно на эту модель 15 %. Возможности консоли соответствуют запросам самых требовательных геймеров - мощная цифровая платформа, графический процессор и сверхскоростной накопитель SSD. Это значит расширение игровых возможностей благодаря молниеносной загрузке установленных игр. Специальная интегрированная система ввода и вывода на консоли позволяет разработчикам получать данные с накопителя SSD настолько быстро, что перед создателями игр открываются недостижимые раньше возможности.