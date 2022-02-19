Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу на Олимпиаде в Пекине

Петербургские фигуристы Настя Мишина и Александр Галлямов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на Олимпиаде в Пекине. В субботу, 19 февраля 2022 года, подопечные Тамары Москвиной откатали заключительную произвольную программу. В общей сумме они набрали 237,71 балла и заняли третье место.

После короткой программы, которую Мишина и Галлямов очень чисто откатали под легендарный балет «Эсмеральда» в четверг, 17 февраля, они заняли уверенное третье место. На произвольной программе фигуристам удалось закрепить свой результат. Пара великолепно показал все свое мастерство под популярные произведения Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперед».

Обойти российскую пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые заняли второе место, и китайских фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун, обладателей золотых медалей, не получилось.

Еще одна петербургская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - заняла, увы, только четвертое место. В сумме они набрали 220,50 балла. Бойкова и Козловский, как и серебряные медалисты Олимпийских игр в Пекине, тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Напомним, что у Мишиной и Галлямова уже есть золото Олимпиады в Пекине в составе сборной России в рамках командного турнира фигуристов. Теперь еще и бронза в парном катании.