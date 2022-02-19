Петербургские кайтеры завоевали три золота на чемпионате мира в Эстонии

Петербургские кайтеры стали чемпионами мира в парусном спорте. Фото: www.sailing-academy.ru.

Петербургские кайтеры победили на чемпионате мира по зимним видам спорта WISSA 2022. Соревнования проходили с 14 по 19 февраля 2022 года на озере Маарду в Эстонии.

- Всего было семь дисциплин. Спортсмены Академии парусного спорта выступали в классе кайт курс-рейс, в которых принимали участие более 120 гонщиков, - отметили на сайте Академии парусного спорта.

Никита Коданев - чемпион мира среди мужчин в классе курс-рейс лыжи. Фото: vk.com/nikryt.

За регату состоялось 14 гонок. Петербуржец Никита Коданев семь раз финишировал первым. Он стал чемпионом мира 2022 среди мужчин в классе курс-рейс лыжи. А Елена Калинина – чемпионка мира по зимнему кайтингу на лыжах среди женщин. Отличился и Никита Соколов. Он завоевал чемпионство по сноуборду.

- Я ехал на этот чемпионат подтвердить звание Чемпиона Мира по сноуборду и выполнил свою задачу, - признался Никита Соколов.

Елена Калинина стала чемпионкой мира 2022 года по зимнему кайтингу на лыжах среди женщин. Фото: www.instagram.com/misselenakalinina.

И это несмотря на то, что погода была очень переменчива. Например, в первый день спортсмены оказались по уши в воде. А во второй было лучшее покрытие за последние несколько лет.

- Условия для нас были очень непривычными. Уже становится традицией то, что организаторы соревнований не могут предсказать погоду, и этот чемпионат не исключение, - отметил тренер Академии парусного спорта Алексей Охотников. – Несмотря на все сложности, вся команда справилась с поставленными задачами отлично. Все довольны, хоть и очень устали. Наша подрастающая молодежь отметилась очень достойно. Все большие молодцы.