От пограничного столба до герба и флага: Как в Петербурге изобретали символику новой России

Бессменный руководитель Геральдической службы Георгий Вилинбахов раскрыл "КП-Петербург" тайны главных государственных символов страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Современная геральдика окружает нас повсюду: от герба России до флага военно-морского флота, от шеврона на рукаве военнослужащего до эмблем МЧС, скорой помощи и гражданской авиации. С одной стороны, четко позволяющая понять, чем занимается человек, с другой – какие у него есть права и полномочия. 20 февраля исполнилось 300 со дня учреждения Петром I российской герольдии – учреждения, ведавшего толкованием и составлением гербов – и 30 лет со дня создания Геральдической службы России, уникального органа при правительстве страны. Приветственное обращение к ее членам прислал лично президент Владимир Путин. В Петропавловской крепости в честь службы прозвучал полуденный выстрел, а в Эрмитаже – провели научную конференцию.

В этом году масштабных торжеств не получилось из-за эпидемии коронавируса — зато в Эрмитаже все же удалось организовать масштабную научную конференцию, где собрались ведущие специалисты в области геральдики со всего мира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Геральдическая служба официально образована в России в 1992 году. Новому государству, пришедшему на смену СССР, требовалось собственное лицо: своя символика, свои знаки различия, своя система «социальных координат», - рассказывает ее бессменный руководитель, главный герольдмейстером России и заместитель директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов. – Знаете, например, какой была одна из первых наших задач? Оформление главного пограничного столба. Потому что страна получила новые границы – и нужно было их как-то обозначить. Варианты предлагались разные: в том числе, например, покраска столба в цвета государственного флага – но в итоге решено было сохранить принятую в советские годы красно-зеленую расцветку, восходящую еще ко временам Российской империи. А дальше – границы это значит что? Правильно, таможня. Таможне нужна печать – знак, скрепляющий документы и наделяющий их надлежащим статусом. И эту печать также разрабатывали мы, геральдисты.

В Президентской библиотеке в Петербурге открылась самая масштабная за последние двадцать лет выставка, посвященная русской геральдике. Попасть на нее до 1 мая может каждый желающий. Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

ОРЛА МОГ «ПОДСИДЕТЬ» МЕДВЕДЬ

Еще интереснее получилось с государственным гербом – знаменитым золотым двуглавым орлом на алом фоне. О том, что России – тогда еще, вернее, РСФСР – нужен собственный герб, руководство страны начало задумываться еще в 1990 году, когда союзные республики начали массово возвращать себе свои собственные, не советские, государственные и национальные символы.

- Создали специальную правительственную комиссию, а при ней – круглый стол, собранный из ученых-историков. И вы даже не представляете, какие у нас по этому поводу кипели страсти! – смеется Георгий Вилинбахов. – Временами чуть не доходило до драк – в фигуральном, конечно же, смысле. Одни предлагали оставить все как есть, просто убрать серп и молот. Другие – придумать что-то совсем новое. Нам десятками приходили эскизы от художников и графиков со всей страны – с ласточками, с медведями, с березками, даже с заводами и атомными станциями. К сожалению, большая часть их погибла в 1993 году во время расстрела Дома Советов, но кое-что до сих пор сохранилось в архивах.

Так бы и красоваться на гербе России медведю или березке, если бы до победного конца Велинбахов не отстаивал идею не городить огород на ровном месте, а просто вспомнить о том, что у России вообще-то есть собственная многовековая история – и свои символы, на протяжении этих многих веков остававшиеся практически неизменными.

С юбилеем Геральдическую службу поздравил лично президент России Владимир Путин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Двуглавый орел, если углубиться в прошлое, олицетворял сначала Московское царство, потом Российскую империю, потом Российскую республику в 1917 году, - рассказывает наш собеседник. – И более того – он использовался в РСФСР до принятия советского герба! Тому свидетельство – документы за подписью Ленина, на которых стоит печать именно с двуглавым орлом.

Идея эта пришлась по нраву не всем. Ее даже пытались саботировать, всерьез утверждая, что народ не примет «имперский герб». Тем не менее Верховный совет РСФСР проект одобрил – единственное, Государственный секретарь Геннадий Бурбулис попросил сделать орла «подобрее».

НАДЗОР ЗА СВОЕЙ БЗОПАСНОСТЬЮ

Параллельно с этим велась работа по присвоению собственных гербов городам и регионам. Здесь тоже решили идти по самой разумной и проторенной дорожке: не создавать новые символы, а просто вернуть старые, имевшие хождение до эпохи Советского союза.

Геральдика - удивительный синтез науки и искусства. Фото: Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

И вот, казалось бы. Новых городов в России не строится уже очень давно. Система государственных служб и их символики тоже устоялась. Так что же, геральдическая служба больше не нужна?

- Знаете, как служба ДПС ведет надзор за безопасностью дорожного движения, так же и мы надзираем за безопасностью использования геральдики, - объясняет ученый. – Самый свежий пример – «Росгвардия». Принципиально новое, не имевшее аналогов ведомство, для которого мы с нуля разрабатывали собственную эмблему. Или недавно анонсированное строительство новых городов в Сибири. Им всем понадобится своя идентичность, а значит – свои гербы. Поэтому наша служба может быть и не видна невооруженным глазом, но, поверьте – ее результаты окружают вас повсюду.

Свой герб у каждого региона и каждого города в составе России. Вот здесь, например - гербы Республики Марий Эл. Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

Широкая аудитория сможет увидеть эти труды уже через несколько лет в Музее Геральдики, который обещали создать в здании Биржи на стрелке Васильевского острова. По задумке это должен был быть единственный не только в России, но и в мире научно-выставочный центр с огромной экспозицией и собственной библиотекой. А пока небольшая выставка из двухсот работ лучших российских художников-геральдистов открылась в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Она продлится до 1 мая.