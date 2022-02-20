На известного композитора Колкера напали с ножом в лифте дома в Петербурге

В полицию мужчина обратился только спустя пару часов ФОТО: www.rgo.ru

88-летний композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер стал жертвой нападения. Неизвестный мужчина набросился на музыканта в лифте собственного дома на Черной речке. Он зашел туда следом за Александром Наумовичем.

- Днем 20 февраля в полицию Приморского района поступило сообщение о том в лифте одного из домов на набережной Черной речки мужчине нанесли ножевое ранение. От госпитализации пострадавший отказался. С его слов, нападение произошло за несколько часов до обращения., - сообщил источник "КП-Петербург".

Причины нападения пока неизвестны, как и личность самого преступника. Сейчас с этим разбирается полиция.

Александр Колкер родился в Ленинграде. Он является автором более ста песен, в том числе из репертуара Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева и Лидии Клемент.

Среди его композиций есть известные хиты - "Стоят девчонки", "Карелия", "Опять плывут куда-то корабли", "Весенний Ленинград" и другие. Также его произведение украсили кинокартины "Трое в лодке, не считая собаки", "Последние дни Помпеи", "Волшебная сила".