Полиция поймала преступника, напавшего с ножом на композитора Александра Колкера в Петербурге

Полиция задержала мужчину, напавшего на композитора Колкера. Фото: кадр с видео МВД РФ

Петербургские полицейские по «горячим следам» нашли и задержали мужчину, подозреваемого в нападении на известного советского и российского композитора Александра Колкера. 88-летний автор песен Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева, получил удар ножом в лифте своего дома.

- 20 февраля в 14:41 в УМВД России по Приморскому району поступило сообщение от 88-летнего пенсионера о том, что в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки, неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На место преступления срочно прибыли наряды полиции и бригада скорой помощи. По счастливой случайности и благодаря толстой зимней одежде, композитор получил лишь касательное ранение и от госпитализации отказался.

А сыщики в это время вели розыск нападавшего. Его задержали по «горячим следам» в одном из хостелов города, где 46-летний уроженец Южно-Сахалинска жил последнее время.

На видео с камер наблюдения хорошо заметно, как злоумышленник следил за жертвой заранее и побывал вместе с ней в продуктовом магазине. После чего мужчина проследовал за пенсионером до его дома и напал в лифте.

Сейчас следователи выясняют мотивы нападавшего и устанавливают его причастность к другим подобным преступлениям.

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