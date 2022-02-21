Без наледи: что поможет освободить российские города из ледяного плена

Который год «генерал Мороз» одолевает армию коммунальщиков, но шанс на победу есть. Фото: Александр ГЛУЗ

Огромные сугробы, ледяные надолбы на узких тротуарах и коричневая «каша» под ногами - такой запомнилась эта зима не только петербуржцам, но и жителям большинства российских городов. Который год «генерал Мороз» одолевает армию коммунальщиков, но шанс на победу есть. И на Петербургском Международном Дорожном Форуме рассказали, как мировые стандарты зимней и летней уборки улиц применяются у нас, и показали, какие отечественные наработки помогают в борьбе со стихией.

БОРЕЦ С НАЛЕДЬЮ

Считается, что убирать дороги зимой очень сложно: снег то замерзает, то тает, а за одну ночь может выпасть суточная норма осадков. А если они превращаются в прочную наледь, то с ней дворникам приходится бороться несколько дней при помощи ломов. Но технологичные решения для этой проблемы существуют: петербуржец Глеб Дружинин разработал аппарат «Ледокол», который поможет очистить тротуар всего за несколько часов. Он уничтожает наледь высотой до 20 см и оставляет после себя лишь рыхлый снег, который легко убрать лопатой. Аналогов такому устройству нет нигде в мире. Разработкой уже заинтересовались европейские гости форума.

Петербуржец Глеб Дружинин разработал аппарат «Ледокол», который поможет очистить тротуар всего за несколько часов.

Устройство уже используют коммунальщики Владивостока, Хабаровска и Москвы. А вот на малой родине, в Северной столице, «Ледокол» есть в арсенале специальных служб всего нескольких районов: Красносельского, Кировского и Приморского, хотя аппарат пригодился бы и в центре города. Еще одно преимущество «Ледокола» - он не портит дорожное покрытие: и новенький асфальт, и вековая брусчатка останутся целы.

Наравне с совершенствованием технологий уборки, ужесточаются и требования к противогололедным материалам Фото: Александр ГЛУЗ

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Этот борец с наледью - это экстренное решение проблемы. Потому что, если следовать требованиям стандартов, которые активно внедряются в России с 2017 года, толстая наледь вообще не должна накапливаться. Согласно ГОСТ Р 50597 на тротуарах и проезжей части не должно быть снега и гололеда спустя несколько часов после снегопада. Нормативы эти общемировые. Вот только традиционные методы зимнего содержания в России и в остальном мире сильно отличаются друг от друга. Потому и не получается у некоторых дорожников соблюдать обязательный норматив.

Пески, которые по весне вызывали пылевые бури, теперь запрещены. Фото: Александр ГЛУЗ

Чтобы совместить требования с возможностями и помогать внедрять современные технологии, по которым живут другие страны с зимним климатом, с 2014 года в России работает Национальная ассоциация зимнего содержания дорог. Она помогает дорожным службам адаптироваться к новым технологиям, проводит обучение, разрабатывает нормативную отраслевую документацию, исследует и внедряет новые средства для борьбы с гололедом на разных поверхностях. Сейчас основная работа - научить дорожников работать по-новому.

Научные исследования нескольких институтов легли в основу продукта «БИОНОРД-Антипыль» Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы стали заложниками пескосоляной системы, - считает Анна Климентова. - Из-за низкой стоимости и доступности песок уже больше 50 лет используется как основной материал. И эта методика работала, когда по улицам наших городов ездило и ходило не так много людей. За последние 10 лет количество машин на дорогах увеличилось в три раза. Соответственно, ужесточились требования к уборке - из соображений безопасности. Но с этой старой технологией коммунальщики просто не могут обеспечить требуемые 2 см снега на дорогах, так как логика использования песка совершенно другая: ждем, когда накопится снега, сыпем в снег пескосоляную смесь, ждем еще, прометаем.

- Мы стали заложниками пескосоляной системы, - считает Анна Климентова.

В остальном мире, методика уборки более 50 лет совершенно иная. У нас она россиянам, далеким от сферы ЖКХ, зачастую воспринимается, пока, как дикость.

- Часто в комментариях можно увидеть упреки «снега еще нет, а они уже что-то сыпят». Многим кажется, что, обрабатывая сухие дороги, коммунальные службы «пилят» бюджет, - рассказывает руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. - Однако почти во всех европейских странах дороги обрабатывают реагентами до снегопада - это называется предварительная уборка. Чтобы снег таял сразу, как выпадет на дорогу. И службы тогда его просто сметают. Результат - чистая проезжая часть.

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Внедряются лучшие мировые практики с переменным успехом. Во многом именно из-за кардинально разных технологий российским дорожникам пока тяжело перестроиться. Привыкнуть, что выезжать нужно до снегопада, а не после. Что под разные температуры и режимы - разные следует использовать виды материалов и их нужно не 400 г/кв. м, а 50 г/кв. м. Что ключевую роль в успехе играет метеопрогноз, и нужно ставить метеостанции и датчики. Что свозить снег следует не на полигоны, а устанавливать снегоплавильные станции. Многое из этого звучит фантастикой, но есть регионы, где такие новшества уже есть, и эффект получен.

Так, в Новосибирске три года назад ужесточили требования к пескам, чтобы не пылили, закупили технику и современные реагенты. В результате увеличили скорость уборки города, сократили объемы пыли и грязи вдвое. Да и техники для обработки города понадобилось в три раза меньше.

Почти во всех европейских странах дороги обрабатывают реагентами до снегопада - это называется предварительная уборка.

Сейчас там пробуют систему учета вывоза снега с помощью GPS.

В Казани и Екатеринбурге поставили современные заправочные комплексы и используют двухфазные противогололедные материалы, которые в мировой практике на сегодняшний день считаются самыми передовыми. Заправка машин реагентами происходит автоматически, по специальным электронным меткам на автомобилях. Заказчик в режиме онлайн в приложении видит расход материала, его запасы, куда направилась техника.

В Пермском крае и ряде других регионов внедрили метеодатчики, которые передают не только прогноз погоды и предупреждают об осадках и возможном гололеде за 2 часа, но и моделируют, что будет на поверхности спустя несколько часов, учитывая прогноз. Таким образом, дорожные службы могут заранее предотвратить гололед только там, где это необходимо. Такой подход сокращает число «холостых» пробегов, расход противогололедных материалов, что в свою очередь ведет к сокращению расходов и повышает безопасность дорожного движения.

Наравне с совершенствованием технологий уборки, ужесточаются и требования к противогололедным материалам, особенно тем, что применяются на территории городов.

Согласно новым ГОСТам, производители антигололедных средств должны проходить обязательную проверку своей продукции на аллергенность, а составы, предназначенные для пешеходных зон, будут проверяться на воздействие на кожу обуви. Пески, которые по весне вызывали пылевые бури, теперь запрещены. Это позволит улучшить качество воздуха в городе и ускорить уборку улиц.

БЕЗ ПЫЛИ

Именно из-за пыли весной и летом в городах бывает сложно дышать, особенно аллергикам. После зимы на обочинах скапливается огромное количество микрочастиц резины, асфальта и песка. Как только сходит снег, этот коктейль легко поднимается в воздух при первом же ветре и может вызывать приступы так называемой «аллергии на тающий снег». Дело в том, что в дорожном смете за зиму активно плодятся плесневые грибы, микроскопические поры которых являются сильнейшим аллергеном.

Чем быстрее зимний мусор будет убран - тем меньше вреда здоровью. Летом дороги пылесосят (вы наверняка видели эти машины с большими круглыми щетками), а обочины поливают водой.

Но как это сделать ранней весной, когда температуры гуляют от «минуса» в «плюс», а дышать уже нечем?

Для этих целей был разработан специальный состав обеспыливающего средства. Научные исследования нескольких институтов легли в основу продукта «БИОНОРД-Антипыль» производства Уральского завода противогололедных материалов.

- Для достижения эффекта достаточно обрабатывать обочину раз в две недели, а потом пройтись дорожным пылесосом, - рассказывает заместитель коммерческого директора Уральского завода противогололедных материалов Рудольф Пономарев. - При этом уже не нужно использовать воду в пылесосах для смачивания пыли. Она не поднимается в воздух. Таким образом, увеличивается эффективность уборки - больше смета удается смести за один проход. Составы можно использовать при температуре до -10 градусов, что особенно важно в Петербурге, когда, например, ночью весной или осенью температуры могут быть минусовыми. Эффект обеспыливания держится даже после небольших дождей.

Эффект обеспыливания держится даже после небольших дождей.

Новинку уже закупили в Новосибирске и в Грозном. Активно интересуются продуктом в других регионах России.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Долгое время внедрение новых технологий уборки в России было невозможно из-за отсутствия технического оснащения. Например, для распределения современных реагентов нужна техника, которая дозирует от 5 г/кв. м материала, или может его смачивать при распределении. Нужны были метеосистемы, дорожные датчики, приложения и спутниковое наблюдение, снегоплавильные пункты.

За последние 10 лет все это появилось в нашей стране. Осталось только изменить мышление в отрасли, говорят эксперты. Рассматривать зиму не как временную проблему, которая с приходом тепла «сама растает», а как значимую часть содержания города, которая серьезно отражается на жизни людей, а также влечет за собой последствия и экономические издержки, в том числе летом.

Согласно исследованиям Финансового университета при Правительстве РФ, страна только на «гололедном» травматизме пешеходов теряет до 30 миллиардов рублей каждую зиму. Еще от 150 до 200 миллиардов рублей в год, по разным оценкам экспертов, государство теряет в пробках. И самый простой способ организовать затор - это вовремя не убрать снег. А еще - ускоренный износ мостов, засоление почв и ливневых канализаций из-за применения пескосоляных смесей. Повышенное запыление воздуха, которое влечет за собой сердечно-сосудистые и аллергические заболевания. Все это выливается в дополнительные десятки и сотни миллиардов расходов, которых можно было бы избежать.

Так что проблема эффективной и быстрой уборки зимой - это комплексная проблема, которая влияет на каждого из нас не только в холодный период. И решить ее можно, лишь в корне изменив подход к содержанию городов в целом. Все возможности в России теперь есть. Было бы желание.