Петербуржцы везут четыре медали из Пекина

Заветную медаль Максим Цветков все-таки получил в Китае. Фото: СОЦСЕТИ

Зимняя Олимпиада в Пекине подошла к концу, пришло время считать медали. Конечно, попадание на Игры само по себе круто для спортсмена и нашей страны, но победы еще приятнее. От Петербурга в Китай отправились 29 олимпийцев, обратно они везут лишь четыре медали: фигуристы - золото и бронзу, хоккеисты - серебро, биатлонисты - бронзу.

ЗОЛОТАЯ ПАРА

Мишина и Галлямов

На фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова возлагались большие надежды. И пара их оправдала на сто процентов. Во второй день Олимпиады в командном зачете сборная России по фигурному катанию завоевала золото. В составе команды были и воспитанники тренера Тамары Москвиной.

Во время произвольной программы Александр Галлямов запнулся и уронил партнершу на лед. Это снизило общий балл, но обошлось без травм.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли в Пекине две медали. Фото: СОЦСЕТИ

- Не могу поверить, что Саша мог упасть из-за неопытности. Скорее всего, обо что-то запнулся. Он всегда собранный, - признавалась первый тренер Галлямова Наталья Корелина.

Жару дала и Анастасия Мишина - не на льду, а на общем интервью: в ответ на вопросы о ее состоянии после падения, заданные на английском языке, девушка ляпнула, что «нихрена не поняла». Эпизод мгновенно стал мемом.

В предпоследний день соревнований Мишина и Галлямов завоевали еще и бронзу во время индивидуальных катаний. После короткой программы, которую подопечные Москвиной чисто откатали под легендарный балет «Эсмеральда», они занимали уверенное третье место. А в произвольной программе фигуристам удалось закрепить результат. Дуэт великолепно показал мастерство под популярные произведения Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперед».

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

Тройка из «СКА»

Многие пророчили, что сборная России по хоккею не дойдет до финала на Олимпиаде в Пекине. А ребята дошли! Хоккеисты петербургского клуба «СКА» Никита Гусев, Кирилл Марченко и Александр Самонов теперь серебряные призеры Олимпийских игр - 2022.

Никита Гусев из СКА (слева) стал еще и лучшим бомбардиром сборной. Для Александра Самонова эти Игры были дебютными. Фото: СОЦСЕТИ

Команда Алексея Жамнова проиграла сборной Финляндии со счетом 1:2. Юкке Ялонен удалось собрать сильную команду, которая выиграла все матчи на турнире и взяла золото.

Но для нашей команды серебро - уже победа, так как Россия никогда в истории не выходила в финал Олимпийских игр дважды подряд. Напомним, на предыдущих зимних Играх в 2018-м наши хоккеисты взяли золото (впервые за 26 лет).

БРОНЗОВЫЙ ЛЫЖНИК

Максим Цветков

Путь на Олимпиаду биатлониста Максима Цветкова был впечатляющим. Да и выступление спортсмена без валерьянки смотреть было невозможно. Последние три года лыжника списывали со счетов, не брали в сборную России, а в начале пандемии он заразился коронавирусом и долго восстанавливался. Казалось бы, мечта попасть на Олимпиаду была несбыточной. Но в конце 2020-го Цветков ворвался в большой спорт.

Череда неудач преследовала биатлониста и в Пекине. Первая гонка для Максима была провальной - он пришел четвертым. От медали был недалек и во второй гонке, но тоже упустил бронзу.

- Я горжусь сыном как никогда. Принципиально не смотрю гонки, иначе сердце не выдержит, но я всегда в него верю, - признался отец биатлониста Сергей.

Однако заветную медаль Максим все-таки получил. В командной эстафете он завоевал бронзу. Наша команда шла на первое место, но из-за промахов в стрельбе уступила соперникам золото. На финише лыжник едва сдержал слезы.

А КТО ЕЩЕ?

Керлингистки оказались не готовы

В сборной России по керлингу четыре девушки из Петербурга. Это скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина. Перед Олимпиадой Смольный заявил, что именно от керлингисток ждут золотых медалей. Но что-то пошло не так. Россиянки провели девять игр подряд и одержали победу только в одной.

От керлингисток ждали золота, но из девяти игр выиграли только одну. Фото: СОЦСЕТИ

«Мы оказались не готовы к Олимпиаде и не справились с поставленными задачами. Это спорт: ты либо выигрываешь, либо проигрываешь - третьего не дано. Но, работая с тем, что есть, мы оставили всех себя на льду, отдаваясь каждой следующей игре как последней. Спасибо всем, кто болел и переживал за нас, ваша поддержка очень помогала морально собираться в течение последней недели. Ну а мы делаем выводы и продолжаем работать», - написала Алина Ковалева в Инстаграме.

Шорт-трекист Ейбог не дожал доли секунды

24-летний российский шорт-трекист Даниил Ейбог не смог пробиться в полуфинал. На своей не самой коронной дистанции 1500 метров Ейбог сначала уверенно шел, обгоняя соперников, и даже возглавил гонку. На несколько секунд показалось, что у конькобежца все идет как нужно и ничто не помешает взять медаль. Но это Олимпиада… Уже на финише соперники не оставили Даниилу шансов. В итоге он стал лишь четвертым.

Фристайлистка Мальцева: лыжи разъехались, палки сломались

В 2018 году Екатерина Мальцева не поехала на Олимпийские игры из-за травмы. В 2022-м она все-таки впервые попала на Игры, но из-за столкновения не смогла бороться за медаль и выбыла в 1/8 финала. Спортсменка из Австрии задела Мальцеву, из-за чего у той разъехались лыжи и сломались палки. В итоге Екатерина Мальцева в квалификации оказалась на четырнадцатой позиции. Но, по словам тренера, Катя останавливаться не собирается и, возможно, попробует показать себя на следующей Олимпиаде.

Фигуристы Дэвис и Смолкин дебютировали по-взрослому

Диана Дэвис и Глеб Смолкин - одна из самых ярких и обсуждаемых пар. Хотя они и представляли Москву на Олимпиаде в Пекине, Глеб Смолкин - петербуржец. В Северной столице живут его родители - актер Борис Смолкин с супругой Светланой. Мама Дианы - известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Дэвис и Смолкин только вырвались из юниоров и начали первый взрослый международный сезон в карьере. Они дебютировали на Олимпийских играх и сделали это достойно. Пара станцевала яркий и зажигательный ритм-танец под The Black Eyed Peas. Произвольную программу откатали под саундтрек из фильма «Мулен Руж». Однако обойти старичков, увы, не получилось: фигуристы заняли четырнадцатое место. Но для них это никакое не поражение, а надежда на большое будущее.