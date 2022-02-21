Ленфильм начал подготовку к работе над фильмом «Блокадный футбол» про легендарный матч на стадионе «Динамо»

Ленфильм начинает съемки картины про блокадный футбол. Фото: Ленфильм

Съемочная группа Ленфильма начала подготовку к работе над картиной про знаменитый футбольный матч, сыгранный в Ленинграде в 1942 году, в самый разгар блокады. Встреча между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода прошла на динамовском стадионе. Она показала, что осажденный город жив несмотря ни на что.

- Фильм, создаваемый при поддержке Комитета по культуре, расскажет подлинную историю уникального блокадного футбольного матча, который состоялся в Ленинграде 80 лет назад - 31 мая 1942 года. Сценарий написал эксперт в области кино и футбола - киновед Алексей Дунаевский, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Одним из сюжетов картины станет судьбы двух футболистов «Динамо», работавших оперативниками Уголовного розыска.

Сейчас съемочная группа ищет места для работы на «натуре». Не тронутая современным ремонтом коммунальная квартира тех времен, а также заброшенный дом и двор. За последним дело точно не станет.

В качестве объектов уже выбраны музей Городского электрического транспорта на Васильевском острове и, конечно, стадион «Динамо» на Крестовском острове, где и состоялся исторический матч. Съемки продут и в Ленинградской области.

Режиссером фильма станет Вагенак Балаян, ученик мэтра Ленфильма Игоря Масленникова.

Напомним, что в блокаду в Ленинграде состоялось несколько футбольных матчей. Но самой известной стала первая встреча между футболистами «Динамо» и ЛМЗ («Н-ского завода»), за который выступали зенитовцы, спартаковцы и те ленинградские спортсмены, кто был в состоянии выйти на поле. Она завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.