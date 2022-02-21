В Петербурге началась выдача QR-кодов по антителам. Вот что нужно знать

QR-код выдается на полгода с момента сдачи теста, а не с момента обращения на госуслуги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С понедельника, 21 февраля, петербуржцы могут получить QR-код по тесту на антитела, без вакцинации и ПЦР-тестов. Публикуем полную инструкцию и объясняем, как долгожданное новшество будет действовать в Северной столице.

КАКОЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ?

Нужно сдать анализ на антитела, а потом просто дождаться, пока результаты появятся в вашем аккаунте на госуслугах (только он обязательно должен быть подтвержден). Вместе с анализами появится кнопка «Сформировать QR-код». Нажимаем ее - и все готово. А вот обойтись без госуслуг, увы, не получится - выдачу QR-кодов в бумажном варианте существующие нормативы не предполагают.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ?

В любой частной или городской лаборатории, допущенной к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию. Полный список можно найти на сайте Роспотребнадзора.

СКОЛЬКО НУЖНО АНТИТЕЛ?

Как пояснили в городском Комитете по здравоохранению, анализ нужен один - количественный (это важно) тест на иммуноглобулины класса G (они же IgG). Точное количество антител постановлением Минздрава не определено, вместо него народу предлагают руководствоваться термином «референтное значение». Здесь уже надо смотреть на то, какую тест-систему используют в клинике, куда вы обратились. У наиболее распространенных тест-систем Abbott референсным значением считается минимум 150 BAU/мл - этот показатель, как правило, вынесен в отдельную строчку в результатах анализов.

Нужно сдать анализ на антитела, а потом просто дождаться, пока результаты появятся в вашем аккаунте на госуслугах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А ЕСЛИ СДАВАЛ РАНЬШЕ?

Анализы на антитела, тем более количественные, - штука не из дешевых: расценки по Петербургу варьируются от 1100 до 2000 рублей. Благо нормы Минздрава позволяют сэкономить - использовать для получения QR-кода результаты теста, который вы проходили раньше.

- Но есть нюанс, - отмечают в Комитете по здравоохранению. - QR-код выдается на полгода с момента сдачи теста, а не с момента обращения на госуслуги. То есть тест, к примеру, пятимесячной давности можно загрузить без проблем, но в таком случае код будет действовать всего месяц. А выдается QR-код по количеству антител только раз, повторить процедуру не получится. Поэтому стоит ориентироваться конкретно на вашу ситуацию и решать, что вам выгоднее.

ЦИФРА

На 21 февраля в Петербурге зарегистрировали чуть более 221 тысячи амбулаторных больных с ОРВИ и COVID-19. Их количество продолжает снижаться - так, на 14 февраля их было более 275 тысяч.

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