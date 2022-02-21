Как выбрать профессию в 2022 году и куда поступить школьнику. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Выбор профессии — это выбор жизненного пути. Но как понять, кем ты хочешь быть в 16 лет? Ведь советы родителей не всегда актуальны — а запросы на рынке труда меняются каждые несколько лет. Чтобы старшеклассникам было легче определиться, в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики проведут комплекс мероприятий по профориентации для старшеклассников 7-11 классов.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Сотрудники университета расскажут об образовательных программах университета и колледжа, правила поступления, а также о том, какого это — учиться в СПбУТУиЭ. Школьники из петербурга смогут прогуляться по университету и колледжу, задать вопросы заведующим кафедрам, директорам институтов, колледжа. Ну а будущие абитуриенты — задать все вопросы он-лайн. Мероприятия прошли 15 февраля и 17 февраля.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

ОЛИМПИАДА «АЗИМУТ.SCHOOL»

СПбУТУиЭ продолжает принимать заявки для участия в олимпиаде «Азимут.School». Финалисты и победители состязания получат дополнительные баллы (до 10) при поступлении в российские вузы. А абитуриенты СПбУТУиЭ — ещё и скидку на обучение в университете. Также информацию о победителях и призерах мероприятия вносятся в информационный ресурс о детях, которые проявили выдающиеся способности.

Участвовать могут школьники 7-11 классов по номинациям: «Экономика и финансы», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Иностранный язык», «Информатика», «Право». Отборочный, заочный этап пройдёт с 1 октября 2021 г. по 2 апреля 2022 г. Финал же состоится с 18 по 22 апреля 2022 г. Все подробности — на сайте олимпиады.

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики в течение всего года проводятся мастер-классы, деловые игры и лекции — список можно найти по этой ссылке. Вуз помогает не только своим студентам, но и учащимся из других регионов — проводя онлайн-лекции. Чтобы узнать подробности, можно позвонить по телефону +7 921 994 1194 или написать на электронную почту a.belenya@spbacu.ru