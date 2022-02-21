Силовики ответили посольству США, которое предупредило об угрозе терактов в Петербурге

Силовики не подтверждают угрозу терактов в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Посольство США в России неожиданно предупредило о том, что в крупных российских городах, в том числе и в Петербурге, якобы возможны теракты и нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро. Сообщение об этом тут же стало вирусным в соцсетях. Жители Северной столицы живо обсуждают - откуда может быть угроза и самое главное - правда ли это все? «КП-Петербург» опросила силовиков и политологов, чтобы узнать, что кроется за этим сообщением.

Сообщение США в правоохранительных органах Петербурга встретили с недоумением.

- Никаких подтверждений о готовящихся атаках нет и не было, - успокоил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

С таким же настроем предостережение США встретили и политологи, которые уверены, что за таким сообщением могут крыться личные цели американцев.

- Мне это сообщение, честно говоря, самому непонятно, - пояснил «КП-Петербург» политический психолог, политтехнолог Александр Ершов. - Я не особо специалист внешней политике, но когда прочитал это сообщение, я не понял, чего добивались США. Выдав такую информацию, они даже не уточнили, а кто именно источник террористической угрозы. Это какая-то непонятная совершенно информация.

- Может, это способ психологического давления на Россию?

- Это само собой, потому что панические настроения сейчас идут как следствие накала ситуации в целом. Они могут возникнуть даже на пустом месте. И чем менее четко сформулирована информация о том, откуда исходит угроза, тем больше вероятности, что панические настроения будут расходиться в геометрические прогрессии. Потому что в данном случае - непонятно, откуда угроза, но источник вроде серьезный.

- И еще вопрос, может, это подготовка для эвакуации американских дипломатов из России?

- Да, такое тоже возможно, тут можно одновременно и посеять панику среди российского населения и обосновать отзыв своих дипломатов из России. Это абсолютно точно.

Отметим, что причин верить в сообщение американцев нет.

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