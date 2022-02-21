Подрядчик главной мусорной компании Петербурга завалил отходами Мурино

«Мусорная реформа» должна была сделать вывоз и утилизацию более прозрачными. Фото: комитет государственного эконадзора Ленобласти.

Экологический надзор Ленинградской области выяснил, откуда растут ноги у нелегальной свалки площадью 1,5 квадратных километра, которую еще в январе обнаружили в Мурино. Оказалось, к ней причастен… Невский экологический оператор, который с 1 января 2022 года стал главной мусорной компанией Петербурга.

С ПЯТИ РАЙОНОВ - НА ОДНУ УЛИЦУ

По предварительным данным, компания-подрядчик Невского экологического оператора «Эко Лэнд» просто складировала бытовые отходы из пяти районов Петербурга на Челябинской улице, на участке, взятом в субаренду якобы для фермерских целей.

- Люди, работающие на этой свалке, сами рассказали, что являются сотрудниками «Эко Лэнда». Это же подтвердили и документы, - рассказывают в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленинградской области. - При этом все машины снабжены отслеживанием по спутниковой навигации ГЛОНАСС, у всех есть лицензия на перемещение отходов.

О мусорном беспределе Ленобласть сообщила и в Росреестр, и в Роспотребнадзор. Первый может добиться наказания для виновных через суд и потребовать ликвидировать свалку, потому что земли сельхозназначения должны такими и оставаться. А Роспотребнадзор уполномочен встать на защиту благополучия граждан: не могут полтора километра отходов лежать на городской улице.

Свалку площадью 1,5 квадратных километра обнаружили в Мурино. Фото: комитет государственного эконадзора Ленобласти.

«СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ»

Интересно, что «мусорная реформа» должна была сделать вывоз и утилизацию более прозрачными. Согласованные перевозчики и машины с навигаторами должны были служить гарантами того, что мусор не отправится куда попало. Но, кажется, это так не работает.

Сам Невский экологический оператор сейчас ждет решения по инциденту от Росприроднадзора.

- По каждому подобному случаю мы будем проводить собственное разбирательство, чтобы оценить степень вины подрядчика, - говорят в пресс-службе НЭО, - важно отметить, что разрыв контракта с действующим исполнителем повлечет за собой серьезные проблемы и перебои в работе. Поэтому такое решение может быть принято лишь при наличии серьезных системных нарушений со стороны подрядчика.

Новый инцидент сейчас изучает Росприроднадзор. Именно он должен принять решение о виновности и санкциях для компании.

КСТАТИ

Уже попадались

Любопытно, что еще в январе мусорный коллапс обострился именно в тех районах Петербурга, за которые отвечает «Эко Лэнд». В Смольном тогда пояснили, что у компании оказалось недостаточно подходящих мусоровозов.

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