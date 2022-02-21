Медный всадник скинул строительные леса

Петр I снова на коне! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица отныне может снова жить спокойно под присмотром императора Петра I. Знаменитого Медного всадника полностью освободили от строительных лесов. На реставрации монумент пробыл почти четыре месяца - с октября 2021 года по январь 2022 года.

Реставрационные работы окончены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, в конце прошлой недели из-за Медного всадника в Петербурге чуть не разгорелся культурный скандал. На фотографиях, которыми поделился с народом вице-губернатор Борис Пиотровской, монумент оказался усеян белыми пятнами и разводами. Однако, как выяснила «Комсомолка», ничего ужасного с бронзовым императором не случилось, просто фотографии оказались старыми. И новые снимки - лучшее тому доказательство.

Осталось лишь привести в порядок территорию вокруг памятника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На данный момент все реставрационные работы окончены. Осталось лишь привести в порядок территорию вокруг памятника, настелить новый газон и убрать строительный забор. Ожидается, что полюбоваться скульптурой безо всяких помех все желающие смогут не позднее мая.