Смольный перенес на неделю обсуждение отмены QR-кодов в Петербурге

Отменять режим QR-кодов совсем в Петербурге пока не планируют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отменять режим QR-кодов совсем в Петербурге пока не планируют - участники городского оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции взяли еще неделю, чтобы понаблюдать за ситуацией. Эту информацию нам в понедельник, 21 февраля, подтвердили сразу два источника, близких к Смольному.

- Заболеваемость хоть и стабилизировалась, но все равно остается высокой, - прокомментировал один из наших собеседников. - Кроме того, к омикрону неприменимы нормы и критерии, выработанные для предыдущих штаммов. Поэтому ситуацию приходится оценивать комплексно, учитывать все возможные показатели: и суточную заболеваемость, и свободный коечный фонд, и нагрузку на амбулаторное звено. Пока обстановка в городе остается напряженной, так что говорить об отмене QR-кодов преждевременно.

Отметим, что ранее комитет по здравоохранению сообщил, что в Петербурге снижается количество амбулаторных больных с диагнозом ОРВИ и COVID-19. По состоянию на понедельник, 21 февраля, их было около 221 тысячи, в то время как на прошлой неделе, 14 февраля, их было около 275 тысяч.

Напомним: по данным "КП-Петербург", Смольный рассматривал два механизма отмены QR-кодов в Северной столице. Согласно одному из них, это должны были сделать сразу и везде, согласно другому - на некоторое время сохранить вход по "квадратикам" в музеях и театрах.

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