Глава союза донбассовцев об указе Путина о взаимопомощи: Украине стоит теперь отвалить за Днепр

Сергей Лисовский рассказал о реакции Донбасса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. После этого глава государства обратился к Федеральному собранию с призывом поддержать это решение, заседание с этой повесткой запланировано на 21 февраля. О том, как восприняли это решение на Донбассе, и чем оно может обернуться, "КП-Петербург" узнала у председателя Союза донбассовцев (дислокация - Петербург) Сергея Лисовского.

- Конечно, мне все уже звонят, поздравляют, фотографии с шампанским шлют, - признался "КП-Петербург" Лисовский. - Это долгожданное событие, у народа Донбасса с души камень скатился. Сделан огромный шаг к возрождению всей русской цивилизации, мы долго работали, критиковали революцию, бандеровцев. Это та ненависть, которую надо было остановить. Мы благодарны президенту России. Это не только справедливость восторжествовала, это шаги, которые укрепляют нашу общность. Нас развалили (распад СССР, - прим.ред.), нас дробили и стравливали. А они создали Евросоюз и единую валюту.

Сергей Лисовский уверен, что такой шаг позитивно воспримут не только в самих ДНР и ЛНР, но и в других частях Украины.

- Мы 8 лет терпели в Донбассе, а сейчас начнется интересный процесс, многие с других областей Украины скажут: "Молодец, Россия!", будет поддержка из других областей: Харьков, Одесса. Там тоже люди не дураки, знают, что Россия желает только мира.

Сергей Лисовский при этом считает, что Россия после подписания документа защитит ДНР и ЛНР.

- Я так думаю, что это острый вопрос, как оно дальше будет, - рассуждает Лисовский. - Совместно с Россией мы сумеем народ защитить, я не исключаю боевых действий. Если бы были поумнее американцы и Зеленский, они бы отвалили за Днепр.

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