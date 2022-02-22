Здесь готовят инженерную и космическую элиту России

Студентам во время учебы прививают теоретические, практические и прикладные навыки. Фото: БГТУ «ВОЕНМЕХ».

Есть вузы, которые в представлении не нуждаются: они хорошо известны, а их выпускники без всякого преувеличения являются гордостью отечества. 26 февраля юбилей отмечает один из самых авторитетных вузов России - Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова. За время существования учебного заведения из его стен выпустились известные космонавты, инженеры, технологи, конструкторы, руководители и политики. О главных достижениях университета, новых направлениях подготовки и планах на будущее «Комсомолке» рассказал проректор по образовательной деятельности и цифровизации БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова Александр Шашурин.

За плечами «ВОЕНМЕХА» - десятилетия славной истории, рассказывает проректор по образовательной деятельности и цифровизации Александр Шашурин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БОГАТСТВО ВУЗА - ЕГО ВЫПУСКНИКИ

- Юбилей - отличный повод подвести итоги. Какие достижения можно назвать наиболее значимыми за все время существования вуза?

- Я бы не сказал, что нужно подводить итоги, ведь университет не прекращает свою деятельность. К 90-летию вуз подошел с огромным количеством достижений и результатов. «ВОЕНМЕХ» всегда был на волне событий - образовательных, научных, спортивных и даже политических. Университет был основан в 1932 году - тогда стояла задача в короткие сроки подготовить специалистов для оборонной промышленности. Вуз с ней справился, и выпускники ковали оборонительный щит нашей родины перед началом и во время Великой Отечественной войны. В дальнейшем «ВОЕНМЕХ» многое сделал для оборонной промышленности Советского Союза. Мы выпустили практически всех генеральных конструкторов крупнокалиберной артиллерии, всех генеральных конструкторов крупных ракетных систем и ракетного оружия. Следующий виток развития - покорение космоса, к которому наш университет имел прямое отношение.

Наше главное достижение и богатство - выпускники. Их успехи - это успехи нашего вуза, нашей страны. И мы гордимся этим! Мы выпустили практически рекордное число министров, в том числе оборонной промышленности, директоров предприятий, космонавтов. У нас учились знаменитые космонавты Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко, Иван Вагнер и Екатерина Иванова. Изначально вуз был ориентирован на подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса. Сегодня профиль стал шире: в нем готовят инженеров, технологов и конструкторов не только для оборонки, но и для других отраслей экономики, а также специалистов гуманитарного профиля.

ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ

- Современный мир стремительно меняется, и нам нужны университеты новых форматов. Как «ВОЕНМЕХу» удается отвечать вызовам времени?

- Сегодня у нас около сотни направлений подготовки, и их количество постоянно растет. Мы живем в эпоху цифровизации и внедряем в образовательную программу направления, связанные с IT-технологиями, также планируем открытие кафедры информационной безопасности. Большое внимание стараемся уделять экосреде: любой инженер должен понимать, что живет и работает в мире, который должен оберегать. Многие наши традиционные дисциплины, связанные с ракетостроением и вооружением, постепенно цифровизируются. Мы учим «цифровых» инженеров, которые будут заниматься программированием вооружения и станков, а также проектированием с использованием искусственного интеллекта. Переход в «цифру» - очередной виток развития нашего университета, в процессе которого мы будем создавать современное образовательное пространство с инновационными идеями, откликаясь на тренды современности.

- «ВОЕНМЕХ» сохранил связь с предприятиями реального сектора экономики?

- У нас по-прежнему много таких партнеров. Это практически все предприятия Северо-Запада и многие предприятия России, которые заняты в оборонном комплексе, такие как концерн «Алмаз-Антей», «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, завод «Климов», все крупнейшие оружейные заводы. В «ВОЕНМЕХе» работает более десяти базовых кафедр ведущих предприятий России и концернов. По-другому быть не может, ведь подготовить хорошего специалиста можно лишь в тесном контакте с предприятием. Мы уделяем особое внимание производственной практике наших студентов, а также стажировке преподавателей, которые тоже должны развиваться и идти в ногу со временем.

Наши образовательные программы дают возможность студентам получать специальные знания. Инженеры-механики, например, работают на токарных и фрезеровочных станках, умеют обращаться со сварочным аппаратом. Эти практические навыки непременно пригодятся им в будущем, помогут чувствовать себя уверенно. Большое внимание мы уделяем правилам безопасности и охране труда на производстве.

Главное богатство вуза - его выпускники. Фото: БГТУ «ВОЕНМЕХ».

ВОСПИТАТЬ ЛИДЕРОВ

- Мир, образование, университеты - все меняется. Что сегодня, в новой реальности, можно назвать фишкой «ВОЕНМЕХа», его уникальной особенностью?

- Визитная карточка «ВОЕНМЕХа» остается прежней: он как был, так и остается ведущим вузом, где готовят инженеров высокого уровня, способных проектировать самую сложную технику, в том числе ракетные системы. При этом можно выделить несколько особенностей. Мы готовим специалистов на стыке гражданских и военных специальностей, то есть наши выпускники могут работать в самых разных отраслях. Также мы не выпускаем узких специалистов, а делаем ставку на комплексный подход, что дает выпускнику прочный базовый фундамент и необходимые компетенции для работы в различных сферах. В ближайших планах - практика межкафедральных дипломов, когда в подготовке дипломной работы участвуют студенты разных кафедр и даже факультетов.

Еще одна особенность - выработка у студентов лидерских качеств, коммуникационных навыков и их сильная управленческая подготовка. Сейчас ведется работа по расширению проектной деятельности: студенты должны уметь самостоятельно вести проекты и выполнять их, помимо этого, они должны уметь работать в команде.

ДЕРЖАТЬ МАРКУ

- Поделитесь некоторыми планами на ближайшее будущее?

- Наша главная задача - воссоздать лучшую инженерную школу страны. Если смотреть шире, то у нас много идей, например, по развитию индивидуальных образовательных треков, организации проектной работы. Радует, что у нас появилась связь науки, образования и промышленности. Это три кита, на которых опираются студент, преподаватель и работодатель, и что помогает быть на гребне волны. Пока эта связка проявляется в небольших сегментах, но наша задача масштабировать этот процесс, чтобы каждый студент понимал, кем он будет и куда пойдет работать после окончания вуза. Нам предстоит провести трансформацию традиционного образовательного процесса в интегрированную научно-образовательную деятельность и внедрить в вузе современную систему образования, которая способна выпускать лучших в стране инженеров, готовить выпускников к будущему лидерству на уровне аэрокосмической отрасли, ОПК (оборонно-промышленного комплекса) и в ключевых для отрасли регионах.

- Как «ВОЕНМЕХ» будет отмечать юбилей?

- Раньше мы всегда отмечали подобные события масштабными научными конференциями, но в этом году пошли по другому пути. Мы объявили год «ВОЕНМЕХа»: в течение 12 месяцев будем проводить конференции, семинары, конгрессы, выставки, тематические мероприятия. Запланировано много торжеств на памятные даты - День космонавтики, День ракетных войск и артиллерии. Эти мероприятия проводятся для наших студентов, преподавателей и всех, кто хочет стать настоящим профессионалом и добиться успеха в жизни.

Следующий этап развития - переход в «цифру». Фото: БГТУ «ВОЕНМЕХ».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пандемия подтолкнула к развитию

Коронавирус и связанные с ним ограничения стали для преподавателей и студентов «Военмеха» испытанием на прочность. Но, как говорят, нет худа без добра.

- За относительно короткий срок мы шагнули на несколько лет вперед в развитии дистанционного обучения. Я сторонник очного образования, ведь без занятий глаза в глаза нам не обойтись, не воспитать элитных конструкторов, руководителей предприятий, которые будут нести ответственность за людей и страну. Более того, наша специфика предполагает ряд закрытых дисциплин, которые невозможно преподавать удаленно. Но при этом очевидно, что без дистанта не обойтись, и мы научились в нем работать, - говорит Александр Шашурин.