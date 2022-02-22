Бизнесмен открыл огонь по мигрантам за место на парковке во дворе дома в Петербурге

Бизнесмен устроил стрельбу по мигрантам из-за занятого места на парковке. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Бизнесмен открыл стрельбу по мигрантам из-за занятого места на парковке во дворе дома №4 на проспекте Славы в Петербурге. Все произошло в ночь с 21 на 22 февраля. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Оказалось, что конфликт начался после того, как жен бизнесмена предъявила претензии водителю «Соляриса», который мешал ее припарковать свою «ласточку». Дама позвала на помощь супруга, тот выбирать выражения не стал, поэтому таксист испугался и позвал на подмогу трех земляков.

Таксиста дважды ранили, от всех выстрелов он уклониться не смог. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- Стычка переросла в групповой конфликт. Бизнесмен позвал на разбирательства своего друга, а на подмогу таксисту приехали трое товарищей в возрасте от 24 до 27 лет. В ходе потасовки коммерсант дважды выстрелил из травматического пистолета в своего главного обидчика, - рассказали в полиции.

Видеозапись конфликта за парковку сняла на видео местная жительница. Судя по нему, мигрант упал на снег из-за выстрела, к нему подбежал земляк. В итоге раненого мужчину госпитализировали в больницу. Остальных пятерых участников стычки отвезли в отдел МВД. Скорее всего, проверка полиции закончится возбуждением уголовного дела.