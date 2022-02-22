Александр Беглов: Вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли 3,5 млн жителей

По мнению губернатора, не смотря на высокую нагрузку из-за ковида, система здравоохранения Петербурга отлично справляется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщили, что в городе вакцинацию от коронавируса прошли уже 3,5 миллионов жителей. Это данные за прошлый и начало 2022 года с учетом первого компонента вакцины. Об этом глава Северной столицы доложил на заседании местного правительства 22 января 2022 года.

- У нас привито 72% жителей старше 70 лет. Это позволило спокойно пройти четвертую и пятую волну. Ситуация сложная, но она стабилизируется. На пике число амбулаторных больных составляло более 290 тысяч человек. Сейчас оно составляет порядка 220 тысяч человек, - рассказал Беглов.

По мнению губернатора, несмотря на высокую нагрузку из-за ковида, система здравоохранения Петербурга отлично справляется. Накануне возобновились плановые приемы и диспансеризация, но операции и лечение онкопациентов не прекращалось.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заметил, что скорая помощь приезжает к пациентам в 90% случаях за 20 минут. Петербург вышел на рекордные темпы ПЦР-тестирования во время пятой волны в феврале до 90 тысяч в сутки.